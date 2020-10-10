70億美元 大摩收購基金公司

摩根士丹利（大摩）8日表示，已同意以現金加股票合計約70億美元，收購基金業者Eaton Vance，以迅速擴大投資管理事業布局，並為散戶提供更多服務。這樁交易也凸顯資產管理業正進入「規模競賽」階段。

Eaton Vance股東每股將獲得現金28.25美元，以及0.5833股的大摩股票，價碼比Eaton Vance 7日收盤價溢價38%。Eaton Vance股東在交易完成前，還會收到一次性股利4.25美元。這樁交易尚待監管機關核准，預定明年第2季完成。

大摩將藉由收購這家位於波士頓的基金公司，躋身規模達1兆美元的資產管理業者之列，並強化自家產品弱項，例如市政債券和永續投資。根據2019年財報，Eaton Vance已連續24個年度達成資金淨流入，優於同業景順投信和駿利亨德森。

大摩執行長高曼十幾年來透過一連串收購行動，力圖將大摩重塑為全球最大資產管理業者之一。大摩日前才剛完成規模110億美元的E*Trade併購案。高曼已關閉高風險的交易事業，並加倍押注財富和資產管理事業。

這起收購案也反映華爾街的最新趨勢。受新規與投資人喜好轉變影響，如今華爾街已難以重現2000年代的交易獲利榮景，而資產管理業務可為銀行帶來穩定的手續費，也不須投入太多資本，因此已成為高盛、摩根大通等華爾街銀行爭相追逐的目標。

摩根士丹利的財富與投資管理部門，已貢獻公司40-50%營收，併入Eaton Vance後管理的資產規模將比6月30日時增加近一倍，讓此部門的全年營收增加約三分之一。此交易也顯示，如今在資產管理業中，找到大型合作夥伴至關緊要，畢竟中小型業者須承受來自貝萊德、先鋒等指數型基金巨擘的龐大壓力。