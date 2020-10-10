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OPEC：富裕國原油需求到頂

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國組織（OPEC）的最新預測顯示，美國及其他富裕國家的原油需求現在就已經「攀峰」，但全球原油需求不大可能在20多年內達到「頂峰」，這個預測比其他機構要樂觀得多。

原油「需求頂峰」一直是OPEC的夢魘，因為需求一旦到頂後就只會逐步下降，使原油供過於求更加嚴重，油價也易跌難漲，甚至使許多國家的原油資源慘遭「貨棄於地」的厄運。

OPEC年度供需調查報告指出，今年經濟合作發展組織（OECD）對OPEC的原油需求比去年減少逾10%，並預測未來也不會回到2019年新冠肺炎疫情爆發前的水準，25年後的需求量將比去年減少約27%，即日減1,310萬桶。

但OPEC認為，OECD以外國家今年的總需求量將比去年的水準高出43%，即日增2,250萬桶，因中國與印度經濟向榮。全球原油需求將於2040年達到高原期，約每天1.093億桶，比2019年的水準高出約10%。

OPEC秘書長巴金多8日發表報告指出，原油「需求重點正由已開發國家轉向開發中國家」。

OPEC預測到2045年時，全球核能、生質能源與再生能源等非碳基能源的市占率，將從去年的18.7%，上升到27.5%；全球電力系統對石油的需求也已經到頂。

OPEC的需求預測比其他機構的長期需求預測都更樂觀。英國石油公司（BP）9月時認為全球石油需求現在就已經到頂；美國石油業主管也認為由於需求萎縮，今年初每天1,300萬桶的原油產量已經是頂峰。

IHS Markit機構石油市場主管威爾契預測，經濟封禁及民眾改變工作與生活方式，約使全球原油需求減少約3%，即每天300萬桶；OECD國家的需求「已經越過頂峰」，疫情過後其他國家的需求將會回升到2019年的水準以上。

OPEC 疫情

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