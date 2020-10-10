大選倒數 華爾街押川普落敗

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普（路透）
美國總統川普（路透）

在美國總統川普的民調支持率持續落後之際，華爾街也開始押注他將無法連任。如今，川普正準備在9日重返競選活動，希望能夠在距離選舉日不到一個月的時間內，力挽狂瀾。

白宮醫師康利8日表示，川普已經完成新冠肺炎的療程，生命跡象與健康檢查都維持穩定，沒有病情惡化的跡象，預期川普10日就能恢復參與公眾活動。川普預定9日晚間街受福斯新聞網的專訪，為他確診新冠肺炎後首度接受媒體訪問，並且希望出席10日在佛州舉行的競選活動，11日再出席賓州的活動。

針對原訂15日舉行的第二輪總統辯論會，川普拒絕進行線上遠距變論，民主黨籍總統候選人拜登則在同一時間安排其他活動，使下周的辯論時程充滿不確定性，但這也可能減少川普所剩不多能夠表現的機會。

現在距11月3日的選舉日只剩三周，民調顯示，川普在全美的民調支持度平均落後拜登9.7個百分點，在重要戰場州的支持度也落後約5到7個百分點，如今從華爾街的投資布局來看，交易員似乎正押注川普將會敗選。

市場預期，若拜登勝選，可能對俄羅斯施加更嚴厲的制裁，但有助修補與墨西哥的關係，能提升墨國對美出口，匯市交易員因而正大賣俄羅斯盧布、大買墨西哥披索。披索對美元過去三個月已升值逾6%，在主要新興市場貨幣中表現最佳，盧布同期則貶值8%；這些貨幣的表現也受到大宗商品價格、貨幣政策的影響。

GAM英國基金經理人麥納馬拉說，拜登看來比較可能回歸照規則走的全球貿易機制，墨西哥和中國大陸都是可能的受益者。

股市方面，替代能源公司的股價自總統首場辯論會以來大漲，也可見投資人看好拜登能明確勝選。NatWest市場公司美國策略部主管布里格說：「最大的可能性是拜登獲勝，民主黨（在國會）大獲全勝，這種可能性還在不斷上升。」

路透分析發現，9月初至7日為止，摩根大通追蹤可望受惠於民主黨政策的綠色科技和貿易相關一籃股票表現，比另一籃可能因拜登當選而受創的股票，要好上約10%。

民調也顯示，當前影響選情的最大因素並非經濟表現，而是疫情發展、與財政刺激措施。眾院議長裴洛西已拒絕只紓困航空業、卻沒有更廣泛刺激方案的協商，之後白宮改變態度，表示對此持開放立場，可能下周繼續協商，但府會官員大多不看好能在11月3日前敲定協議。

同時，川普也全力搶攻老人族群選票，在推特發文允諾將免費提供治好他新冠肺炎的抗體療法給老年人。 民調顯示老年人支持拜登的居多。

川普 拜登 新冠肺炎

延伸閱讀

輕忽新冠肺炎又染疫 川普處理疫情淨支持率創新低

川普：撤駐阿富汗美軍 是為了與中俄對抗做準備

副手辯論會後大爆炸…川普嗆賀錦麗是「共產黨、怪物」

川普10日恢復競選行程 猜自己被陣亡美軍家屬傳染的

相關新聞

大選倒數 華爾街押川普落敗

在美國總統川普的民調支持率持續落後之際，華爾街也開始押注他將無法連任。如今，川普正準備在9日重返競選活動，希望能夠在距離...

美股道瓊早盤漲百點 市場聚焦刺激法案進展

美股三大指數9日早盤全面上漲，道瓊指數漲逾百點，市場持續關注刺激法案的最新進展。

OPEC：富裕國原油需求到頂

石油輸出國組織（OPEC）的最新預測顯示，美國及其他富裕國家的原油需求現在就已經「攀峰」，但全球原油需求不大可能在20多...

油國增產計畫 沙國擬延後

沙烏地阿拉伯高資深顧問表示，沙國考慮取消石油輸出國組織（OPEC）在明年初進一步提高石油產量的計畫，延到明年第1季末再推...

七國央行草擬數位幣標準

由美國聯準會（Fed）等七個主要國家央行所組成的小組，9日已經草擬發行央行數位貨幣（CBDC）的關鍵原則，希望能趕上中國...

70億美元 大摩收購基金公司

摩根士丹利（大摩）8日表示，已同意以現金加股票合計約70億美元，收購基金業者Eaton Vance，以迅速擴大投資管理事...

LSE出售義大利證交所

倫敦證券交易所（LSE）同意以逾43億歐元（51億美元），將旗下義大利證券交易所（Borsa Italiana）出售給泛...

IBM轉型 要分拆IT部門

科技大廠IBM將分拆旗下IT基礎架構部門，並加速向高利潤的雲端運算和人工智慧（AI）事業轉型，此舉可望成為IBM歷來最大...

良品計畫估今年度淨利衝高

受新冠疫情影響，無印良品（Muji）母公司良品計畫上季出現淨損，為歷來同期首見，並進行史上最大規模的資產減記，但基於獲利...

「自然」期刊也發聲 社論：科學與政治不可分割

本月8日出版的最新一期「自然」（Nature）期刊，刊載題為「為何『自然』需要報導更多政治」的社論，表示「科學與政治密不...

美妝龍頭L'Oreal將收掉部分美國據點 裁員400人

全球最大化妝品集團萊雅（L'Oreal）宣布，將關閉部分美國零售商店，以重組其美國精品業務，以順應新冠肺炎疫情下民眾消費...

高盛「多頭總司令」：美股選前可能面臨大跌

高盛公司資深投資策略師柯恩（Abby Joseph Cohen）說，在11月3日總統大選前，經濟與政治局勢變化莫測，美國...

熱門新聞

駭人畫面！33層燒成大火柱 南韓蔚山大樓深夜起火 88人送醫

小六生說出「我的偶像是...」下秒老師氣炸把他踢出課堂

20歲網美拍綁架片吸睛 慘遭友人開槍爆頭慘死

大選倒數拚了！好萊塢眾星全裸催票 女星捧胸籲「美國需要你」

川普若敗選會怎樣？克魯曼：從他這舉動可見一斑

印尼部落居民擁極美藍眼睛 網友驚呼：像森林守護者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。