大選倒數 華爾街押川普落敗

在美國總統川普的民調支持率持續落後之際，華爾街也開始押注他將無法連任。如今，川普正準備在9日重返競選活動，希望能夠在距離選舉日不到一個月的時間內，力挽狂瀾。

白宮醫師康利8日表示，川普已經完成新冠肺炎的療程，生命跡象與健康檢查都維持穩定，沒有病情惡化的跡象，預期川普10日就能恢復參與公眾活動。川普預定9日晚間街受福斯新聞網的專訪，為他確診新冠肺炎後首度接受媒體訪問，並且希望出席10日在佛州舉行的競選活動，11日再出席賓州的活動。

針對原訂15日舉行的第二輪總統辯論會，川普拒絕進行線上遠距變論，民主黨籍總統候選人拜登則在同一時間安排其他活動，使下周的辯論時程充滿不確定性，但這也可能減少川普所剩不多能夠表現的機會。

現在距11月3日的選舉日只剩三周，民調顯示，川普在全美的民調支持度平均落後拜登9.7個百分點，在重要戰場州的支持度也落後約5到7個百分點，如今從華爾街的投資布局來看，交易員似乎正押注川普將會敗選。

市場預期，若拜登勝選，可能對俄羅斯施加更嚴厲的制裁，但有助修補與墨西哥的關係，能提升墨國對美出口，匯市交易員因而正大賣俄羅斯盧布、大買墨西哥披索。披索對美元過去三個月已升值逾6%，在主要新興市場貨幣中表現最佳，盧布同期則貶值8%；這些貨幣的表現也受到大宗商品價格、貨幣政策的影響。

GAM英國基金經理人麥納馬拉說，拜登看來比較可能回歸照規則走的全球貿易機制，墨西哥和中國大陸都是可能的受益者。

股市方面，替代能源公司的股價自總統首場辯論會以來大漲，也可見投資人看好拜登能明確勝選。NatWest市場公司美國策略部主管布里格說：「最大的可能性是拜登獲勝，民主黨（在國會）大獲全勝，這種可能性還在不斷上升。」

路透分析發現，9月初至7日為止，摩根大通追蹤可望受惠於民主黨政策的綠色科技和貿易相關一籃股票表現，比另一籃可能因拜登當選而受創的股票，要好上約10%。

民調也顯示，當前影響選情的最大因素並非經濟表現，而是疫情發展、與財政刺激措施。眾院議長裴洛西已拒絕只紓困航空業、卻沒有更廣泛刺激方案的協商，之後白宮改變態度，表示對此持開放立場，可能下周繼續協商，但府會官員大多不看好能在11月3日前敲定協議。

同時，川普也全力搶攻老人族群選票，在推特發文允諾將免費提供治好他新冠肺炎的抗體療法給老年人。 民調顯示老年人支持拜登的居多。