七國央行草擬數位幣標準

由美國聯準會（Fed）等七個主要國家央行所組成的小組，9日已經草擬發行央行數位貨幣（CBDC）的關鍵原則，希望能趕上中國大陸的腳步，並且比臉書Libra穩定幣等民間計畫超前一步。

這個小組及國際清算銀行（BIS）9日發布的報告顯示，數位貨幣的核心功能應包括具備韌性、能以低成本甚至免費取得、有適當的標準和明確的法律框架，同時還須與現金及其他貨幣形式共存、不會傷害貨幣和金融體系穩定，並在民間部門發揮一定作用，這份文件提供了進一步發展數位貨幣的藍圖。

這個小組包括Fed、歐洲央行（ECB）、英國央行、瑞士國家銀行（SNB）、日本銀行（央行）、加拿大央行及瑞典央行。

英國央行副總裁兼BIS銀行支付委員會主席康利夫（Jon Cunliffe）表示，各國推動防疫封鎖措施，帶動無現金支付增加，也加速了科技改變貨幣型態的腳步，現在央行須積極追趕，以免民間部門以不恰當方式填補支付領域的缺口。日銀也發表一項計畫，將開始探索實際試行央行數位貨幣的可能性，而非僅限於概念的研究。