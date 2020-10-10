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油國增產計畫 沙國擬延後
沙烏地阿拉伯高資深顧問表示，沙國考慮取消石油輸出國組織（OPEC）在明年初進一步提高石油產量的計畫，延到明年第1季末再推行，以因應世界許多地區新冠肺炎疫情再起可能影響需求，以及利比亞原油恢復生產導致全球供給過剩的情況。
華爾街日報報導，沙國還沒針對是否取消進一步增產的計畫做出最後決定。若決定延後實施，必須在11月30日至12月1日OPEC+下次集會時獲成員國支持。沙國能源部尚未對此發表評論。
今年4月，由沙國領導的13個OPEC成員國與俄羅斯為首的非OPEC產油國同意，將履行每日減產970萬桶原油的計畫。當時新冠肺炎疫情蔓延全球，各地經濟活動戛然而止、飛機停飛且大眾運輸停駛 ，辦公室與工廠也關門。
按計畫，假設年底前疫情減退，產油國將逐步恢復砍掉的產量—每六個月提高原油日產量200萬桶，分階段進行。這群「OPEC+」產油國今夏展開第一波增產，下一波日產量額外增加200萬桶的增產計畫預定明年1月啟動。
然而，多位沙國石油顧問如今表示，利雅德當局考慮暫緩第二波增產，延到明年第1季末。一名顧問說：「市場吸收不了每天再增加200萬桶。」
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