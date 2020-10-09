台灣有TDR之亂、美國有一堆公司財務造假！想找不踩雷飆股，這4件事好重要

摘要 2020是金融市場波動異常劇烈的一年，無論是國際股市出現黑天鵝、大型跨國公司遭爆財務造假，甚至是最近台灣的TDR之亂，都顯示出價值背離的現象，對於想要抓住「投資未來」商機的人，作者提供四點建議。

2020年是黑天鵝年，除了天災和疫情不可預期外，也有人禍。上週美國發生一件股市醜聞，電動卡車製造商尼可拉（Nikola）爆發財務造假疑雲，創辦人閃電辭職，導致股價大跌。

Nikola計畫開發使用氫燃料電池的重型卡車，重量較現有電動車電池輕，續航力強。但有研究公司指出該公司誇大電動卡車的技術、灌水訂單數量、創辦人不實吹噓。上個月通用才剛以20億美元投資該公司11%股權，被認為是天作之合，現在股價慘跌，價值只剩下三分之一。

坦白說，大家都不瞭解電動車，市場上只有特斯拉一枝獨秀，與其去追4,000億美元市值的特斯拉，不如賭一賭下一支明星股。中國大陸也有4、5家電動車股票，年初時都快要掛了，現在又活蹦亂跳。

破壞性風險

這說明了新經濟投資的迷思與風險。大家都知道要投資未來，但沒有人懂得如何評估。「破壞式創新」是很迷人的名詞，但也可能帶來破壞性的風險。幾年前台灣追逐生技股就是這個情況，現在隨著IPO市場轉熱，許多生技股搶著上市，這究竟是獲利良機還是潛在風險？

歐洲今年也發生了一件超級轟動的股市醜聞，德國電子支付公司Wirecard財務造假。該公司不能算新創公司，1999年就成立，屬於熱門的「金融科技」（FinTech）領域，市值最高曾達280億美元，列名德國著名DAX指數。

6月時，Wirecard的會計師發現無法驗證財務數字，有19億歐元帳目根本不存在，導致該公司瞬間垮台，許多人把這個事件和2001年美國安隆事件相比。

金融科技是許多人不瞭解的領域，但絕對是未來趨勢，和電動車一樣，引領時代潮流，全球疫情更加速了FinTech的發展。比特幣、區塊鏈、挖礦這些名詞從3年前就開始流行，中間經歷幾次泡沫，但新冠肺炎讓這個趨勢更加穩固。

今年最有名的財務造假案來自中國大陸瑞幸咖啡，這並不是什麼創新技術，但卻是創新商業模式。瑞幸的董事長和CEO都已去職，並從美國下市。這是有系統的造假，令人震驚的是居然騙過一大群專業會計師和華爾街投資銀行。

這種價值背離的現象，存在於所有股票市場

上週台灣證券市場主管機關介入調查TDR（台灣存託憑證）的炒作現象，導致許多TDR股價大跌。TDR是一種雙掛牌，母股在海外資本市場上市，TDR則在台灣以憑證形式交易。照理說兩者是相同的公司，價格不應有太大不同，但卻存在數倍的差距，代表可能有人為炒作的因素，也反映台灣投資人的無知。

雖然這個世界不斷有人造假，但只會讓那些有聲望人士的創新更加受到肯定，例如：本週阿里旗下的螞蟻集團正準備上市，募資額由300億上調到350億美元，估值由2,250億美元提高到2,500億美元，比許多華爾街金融機構如花旗和摩根士丹利市值都要高，僅次於摩根大通，相信上市後很快就會超過。

螞蟻有多賺錢？上半年營收人民幣725億元，獲利人民幣211億元，已超過去年總和，其中六成來自金融科技服務。支付寶年活躍用戶10億，連接商家數超過8,000萬家。

換言之，這是一個完整的數位生態系，代表中國大陸金融和商業的未來，甚至超越傳統工商銀行等機構。國泰金在中國大陸的產險子公司，5年前引進螞蟻作為控股股東，共同拓展互聯網保險市場，可以說相當有遠見。

另一個具有代表性的例子，是美國星巴克和中國最著名的創投機構紅杉資本上月宣佈，將在中國大陸攜手合作，推動「新零售」。

新零售是馬雲提出的概念，代表線上與線下的融合。這次星巴克和紅杉的策略聯盟，有三個重要意義：第一是美國零售巨頭仍看好中國消費市場潛力；第二是外商選擇和中國夥伴合作，捨棄以往全資控股模式；第三點也是最重要的，是「科技」和「商業」的結合，也就是零售業的數位轉型。

這其中很重要的關鍵，在於策略投資者（星巴克）和財務投資者（紅杉）的合作，紅杉對新經濟動態有清楚的掌握，曾投資蘋果和谷歌等公司，在中國大陸也算最具影響力的創投。因此這是「AI+」模式，既是「AI產業化」，也是「產業AI化」。這在歐美已形成潮流，沃爾瑪今年股票大漲，就是因為加速「數位轉型」，利用AI和大數據改善零售體驗。

對於想要抓住「投資未來」商機的人，我有4點建議

1.首先是掌握趨勢、前瞻部署。今年很多事情正在發生，全球疫情加速了典範轉移，投資人一定要分配部分資產投資新經濟。

2.其次是重押龍頭。不管有多貴，特斯拉和亞馬遜還是比純新創來得安全，而且我們正處在一個大者恆大、贏家通吃的時代。

3.再者是對人的觀察。技術大家都不懂，最終成功關鍵還是在人，是否有足夠的社會歷練很重要。

4.最後是虛實融合。未來會有更多的新經濟和傳統經濟的合作，可多尋找在兩者間搭建橋樑的例子。

不管是「新創」或「創新」，我看見了很多可能，現在才只是開始而已！

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