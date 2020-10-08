IBM擬分拆IT基礎架構部門 聚焦混合雲
科技大廠IBM將分拆旗下IT基礎架構部門，並聚焦商機無限的雲端業務，IBM股價8日早盤應聲大漲逾7%。
Marketwatch報導，新任執行長克里希納（Arvind Krishna）8日表示，「我們正注意到客戶對應用程式與基礎架構服務的需求出現落差」。
今年4月接掌執行長大位的克里希納說，預定明年底完成分拆，且從營運來看，分拆後的兩間公司，都將因此受惠。
IBM將能藉由簡化和最佳化營運模式，讓該公司加速成長，而新公司「也將擁有更大自由度，能在管理基礎架構領域上和其他公司建立夥伴關係並結盟」。
克里希納預期，IBM未來能「將更多精力放在開放式混合雲平台，以及人工智慧（AI）的能力」，並說這個全新的管理基礎架構公司，規模將是最強競爭對手的兩倍。
在IBM進行事業分拆後的兩個公司，將共同合作，IBM會將這個新公司當成IBM基礎架構的「首選合作夥伴」。
IBM也表示，預計第3季營收為破紀錄的176億美元，調整後每股盈餘（EPS）為2.58美元，符合市場預期。
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