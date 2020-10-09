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華為急單挹注 三星營業利益激增58%
南韓三星電子8日公布第3季初估財報，營業利益較一年前激增58.1%，達到兩年最高，原因是美國政府的華為銷售禁令，迫使華為緊急向三星等供應商拉貨，而新冠肺炎疫情也帶動行動裝置的需求升溫。
三星上季營收較去年同期成長6.45%至66兆韓元，營業利益躍增58.1%至12.3兆韓元（106億美元），優於市場預期的10.5兆韓元，且為2018年第4季以來最高。三星預定29日公布第3季完整財報，若確認營收為66兆韓元，將是該公司歷來單季最高紀錄。
專家形容，三星正在享用「華為禁令」這項華府送上的大禮。美國制裁華為，讓三星得以乘機搶占華為在電信設備與智慧手機市場的市占率。三星上月接獲美國威瑞森總額逼近70億美元的訂單，將在未來五年對威瑞森供應無線通訊設備。
三星也可望在智慧手機市場找到華為留下的另一缺口。由於華為無法使用美國技術，包括Google的Android作業系統與App商店，在中國大陸以外市場銷售已下滑，可望帶動消費者對三星新款旗艦機的需求。
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