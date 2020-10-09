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美企Q3財報將優於預期

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國企業下周開始陸續發布第3季財報，預料可望輕鬆超越分析師預期，但優於預期的幅度可能不如第2季那麼大，而且第4季展望似乎不太妙。

華爾街日報報導，受新冠肺炎疫情影響，美企第2季財報表現很糟，只是沒有分析師擔心的那麼糟。

路孚特（Refinitiv）的數據顯示，不計整頓費用等項目，標普500指數成分企業第2季形式上的盈餘較一年前大減31%，但減幅小於分析師估計的43%。

分析師估計，標普500成分企業第3季盈餘可能比去年同期滑落21%，但實際降幅比預期小，因為整體而言，企業幾乎總是會達到分析師預估目標，只是這回超標幅度或許遠不如第2季那麼可觀。

原因在於，初春疫情嚴峻時，分析師紛紛大幅下修第2季獲利預測，儘管後來經濟數據顯示商業活動在5月和6月強勁反彈，他們並未跟著上修預測。

況且，隨著從春季低點反彈的動能減退，第3季復甦力道明顯趨緩。

因此，分析師在第2季財報後估計出的第3季預測，可能更接近實際情況。或許仍有眾多企業盈餘估得太低，也有可能復甦動能比預期強，但隨著企業自下周起陸續發布第3季財報，對盈餘恐未達標示警的公司可能顯著增多。

投資人也將密切關注第4季獲利展望。年底這季表現如何，一大決定性因素是經濟能否在疫情未消之下持續重啟。

警訊已閃現，一些大企業最近大舉裁員，包括迪士尼、陶氏和Allstate在內。

年底前面臨的不確定因素，包括11月大選結果，也可能促使企業展望趨於保守。

疫情 標普

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