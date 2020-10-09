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三利多…國際油價大漲

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

國際油價8日盤中大漲2.6%，主因為颶風威脅迫使美國墨西哥灣關閉石油生產、挪威罷工可能導致石油減產，導致供應減少，再加上美國紓困談判的希望重燃，有利需求展望。

倫敦布蘭特原油12月期貨8日盤中漲2.6%，報每桶43.10美元；西德州中級油11月期貨也漲2.7%，成為每桶41.01美元。

油價上漲原因有三，首先是氣象預測Delta颶風將增強為三級颶風，迫使墨西哥灣的離岸油氣生產設施的工人撤離，每日近150萬桶的石油生產因此停擺。券商Oanda公司分析師哈雷表示，「如果Delta沒有變強，當前的油價漲勢可能很快失去動能」。

此外，挪威石油工人罷工可能使北海更多的石油生產中斷，除非罷工在14日前結束，否則該區最大的Johan Sverdrup油田將須停產。運營商表示，在14日前，這場罷工可能使挪威的石油生產減少近四分之一，增添國際油價未來進一步上揚的可能性。

挪威萊德恩工會與代表石油公司的資方組織在9月30日開始薪資談判，工會在談判破局後發動罷工，但5日才開始首次停產。

美國可能通過局部紓困案所點燃的樂觀情緒，也助漲油價。總統川普表示國會應通過對航空業、小型企業紓困，以及發給民眾1,200美元的刺激支票。

罷工 油價 挪威

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