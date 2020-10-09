聽新聞
test
0:00 / 0:00

二度紓困航空業 重燃希望

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國航空業者可望獲得250億美元紓困金。（路透）
美國航空業者可望獲得250億美元紓困金。（路透）

在美國眾議院議長裴洛西和財政部長米努勤同意8日繼續討論為紓困航空業單獨立法的可能性後，重燃了美國航空業者獲得250億美元薪資紓困金希望。

裴洛西的發言人漢米爾發推文說，他們兩人7日下午6時左右通電話，就一項單獨的航空業法案交談了近20分鐘，並同意8日繼續協商此法案。美國總統川普8日受訪時也說，刺激方案談判開始「很有進展」，「我認為我們真的很有可能做到一些事」。紓困談判重燃希望，以及川普願意對個別產業磋商刺激方案，激勵美股三大指數8日走高，道瓊工業指數漲近200點。

美國航空業的紓困請求獲得兩黨的廣泛支持，但眾議院運輸委員會主席迪法索上周試圖以一致同意的方式，延長已到期的航空業紓困措施，遭部分共和黨議員的反對，聲稱這個單獨法案未與他們磋商。

漢米爾在推文說，米努勤「詢問了一項單獨的航空業紓困法案」，但裴洛西提醒他共和黨議員在上周阻止該法案，並要求評估迪法索的法案，以利接下來溝通。

儘管裴洛西在電話中向米努勤暗示，願意單就航空業協商一項紓困，但不包括先前磋商的全面紓困案其他內容。川普要求通過發給個人1,200美元補貼的法案，但裴洛西反對，認為這不足以應付新冠肺炎的挑戰。

裴洛西 川普 共和黨

延伸閱讀

【2020美國大選】賀錦麗沒預期的辛辣？ 她成功執行「不失分」的防守戰略

美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

同是「病毒」淪落人 川普推文謝強生友善與支持

川普染疫出院後 將首度電視上現身

相關新聞

美對陸管制 擬擴及行動支付

知情人士透露，美國政府正研擬對中國大陸螞蟻集團的數位支付服務「支付寶」、與騰訊控股的「微信支付」實施限制，因擔心這些支付...

英大藥廠估疫情明年7月結束

金融時報報導，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的備忘錄認為，最快明年7月就能開始以新冠肺炎疫苗獲利，暗示該...

二度紓困航空業 重燃希望

在美國眾議院議長裴洛西和財政部長米努勤同意8日繼續討論為紓困航空業單獨立法的可能性後，重燃了美國航空業者獲得250億美元...

三利多…國際油價大漲

國際油價8日盤中大漲2.6%，主因為颶風威脅迫使美國墨西哥灣關閉石油生產、挪威罷工可能導致石油減產，導致供應減少，再加上...

二公司申請藥物使用授權

美國禮來藥廠（Eli Lilly）和Regeneron等兩家公司，已分別向監管機構申請其新冠肺炎抗體療法的緊急使用授權，...

美企Q3財報將優於預期

美國企業下周開始陸續發布第3季財報，預料可望輕鬆超越分析師預期，但優於預期的幅度可能不如第2季那麼大，而且第4季展望似乎...

華為急單挹注 三星營業利益激增58%

南韓三星電子8日公布第3季初估財報，營業利益較一年前激增58.1%，達到兩年最高，原因是美國政府的華為銷售禁令，迫使華為...

美股早盤漲逾100點 看好國會通過新一輪財政刺激方案

美股8日早盤走高，道瓊指數漲逾百點，原因是市場看好美國國會將通過新一輪財政刺激方案。

【WSJ】川普VS.拜登 對美股是「減稅」與「刺激」的角力？

提到2020年11月美國總統大選川普與拜登之戰，投資人還是有三大疑問至今沒有明顯答案：誰會勝選？誰贏對企業盈餘最好？股市究竟比較偏好誰當選？

【Bloomberg】高燦鳴：美國打螞蟻，無聊！

彭博資訊專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）譏諷，美國官員擔心螞蟻和騰訊的支付平台將主宰全球數位支付，在他們眼裡，這種國安威脅甚至嚴重到要在白宮戰情室討論。高燦鳴說，害怕支付寶或微信支付會接掌世界，有點荒謬，兩家公司發展十年來均未展現對海外擴張有多大興趣，收集大量美國購物者數據的風險極小。

英國廉航易捷航空警告 將有史以來首次年虧損

英國廉航易捷航空（Easyjet）今天提出警告，公司年度虧損恐高達8.45億英鎊（新台幣313億元），為有史以來首次。2...

壓低成本 丹麥最大銀行要裁1,600人

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）8日宣布，將在接下來的6到12個月內裁員1,600人，這是到2023年的降低成本...

熱門新聞

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。