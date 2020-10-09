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二度紓困航空業 重燃希望
在美國眾議院議長裴洛西和財政部長米努勤同意8日繼續討論為紓困航空業單獨立法的可能性後，重燃了美國航空業者獲得250億美元薪資紓困金希望。
裴洛西的發言人漢米爾發推文說，他們兩人7日下午6時左右通電話，就一項單獨的航空業法案交談了近20分鐘，並同意8日繼續協商此法案。美國總統川普8日受訪時也說，刺激方案談判開始「很有進展」，「我認為我們真的很有可能做到一些事」。紓困談判重燃希望，以及川普願意對個別產業磋商刺激方案，激勵美股三大指數8日走高，道瓊工業指數漲近200點。
美國航空業的紓困請求獲得兩黨的廣泛支持，但眾議院運輸委員會主席迪法索上周試圖以一致同意的方式，延長已到期的航空業紓困措施，遭部分共和黨議員的反對，聲稱這個單獨法案未與他們磋商。
漢米爾在推文說，米努勤「詢問了一項單獨的航空業紓困法案」，但裴洛西提醒他共和黨議員在上周阻止該法案，並要求評估迪法索的法案，以利接下來溝通。
儘管裴洛西在電話中向米努勤暗示，願意單就航空業協商一項紓困，但不包括先前磋商的全面紓困案其他內容。川普要求通過發給個人1,200美元補貼的法案，但裴洛西反對，認為這不足以應付新冠肺炎的挑戰。
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