二公司申請藥物使用授權

美國禮來藥廠（Eli Lilly）和Regeneron等兩家公司，已分別向監管機構申請其新冠肺炎抗體療法的緊急使用授權，一旦獲得核准，這兩家藥廠都將加速量產這些藥物。

Regeneron公司8日表示，已向美國食品藥物管理局（FDA）申請新冠療法的緊急授權。該公司上月底指出，試驗初步結果顯示，其雞尾酒療法能減少非重症患者的病毒數。

上周染疫的美國總統川普，就是在接受這項雞尾酒療法治療後出院，他也在推特上發布影片向Regeneron致意，並表示將授權這項療法的緊急使用，並將免費提供美國民眾使用。

Regeneron表示，目前擁有藥劑數約可供約5萬名病患使用，預計未來幾個月內可供應30萬名病患。

禮來同日說，正在尋求其新冠抗體療法的緊急授權；這種療法主要用於治療剛確診的輕中度新冠肺炎患者。

禮來表示，這項藥物是利用一名美國新冠肺炎最早倖存者的血液樣本研發而成，目前正在量產，本月可能達到10萬劑，年底前可能有多達100萬劑。

若禮來這項藥物獲得批准，可能會是第一款用於治療輕症患者的藥物。