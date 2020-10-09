英大藥廠估疫情明年7月結束

金融時報報導，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的備忘錄認為，最快明年7月就能開始以新冠肺炎疫苗獲利，暗示該公司預期，新冠肺炎的「全球大流行病時期」（Pandemic Period）可望在明年7月結束。

正與牛津大學合作開發候選新冠疫苗的阿斯特捷利康，已承諾至少在疫情期間，會以成本價提供疫苗。阿斯特捷利康與巴西公衛機構克魯斯基金會（Fiocruz）今年7月達成協議，將生產至少1億劑疫苗，價值逾3億美元。

不過，金融時報取得阿斯特捷利康與一家巴西製造商的理解備忘錄顯示，這份備忘錄把「全球大流行病時期」的結束日期定在2021年7月，而這個期限唯有在「阿斯特捷利康出於善意認定疫情尚未結束」的情況下，才能延後。

數家製藥公司已與各國政府簽定銷售協議，但合約條款仍屬機密；阿斯特捷利康拒絕回覆對於「全球大流行病時期」的定義、或是與克魯斯基金會之間協議的相關問題。

不過，全球新冠肺炎疫情目前仍未出現降溫跡象，就連最樂觀的預測都認為，明年年中之前，都不太可能出現獲批准、且能為公眾大規模接種的疫苗。

阿斯特捷利康執行長蘇博科（Pascal Soriot）先前已表示，影響該公司決定疫情結束時間的因素有很多個，包括世界衛生組織（WHO）的分析，但他未再具體說明，也不願透露新冠疫情結束後的疫苗價格。

獲批新冠疫苗未來售價，是充滿爭議的議題，因為阿斯特捷利康等製藥集團已獲得數億美元公共資金，以加快速研發腳步；一些公司從一開始就表示，僅會在有利可圖的狀況下研發疫苗。阿斯特捷利康、嬌生等公司則同意，至少在疫情持續期間，會以成本價提供疫苗。

阿斯特捷利康表示，已經設立好幾條供應鏈，以確保能及時、廣泛且公平地供應疫苗給各國，目前產能超過30億劑。