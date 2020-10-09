美對陸管制 擬擴及行動支付

知情人士透露，美國政府正研擬對中國大陸螞蟻集團的數位支付服務「支付寶」、與騰訊控股的「微信支付」實施限制，因擔心這些支付服務威脅美國國家安全。

此舉可能激怒北京當局，且影響不僅限於政治，還會波及規模數十億美元的交易和國際貿易，甚至影響全球金融體系。

彭博資訊報導，美國高層官員近幾周已加緊討論是否要對支付寶和微信支付服務設限，又該如何設限，但還沒做出最後決定。華府擔心，支付寶與微信支付主導全球數位支付市場的地位，可能使中國大陸取得數十億人的金融往來與個人資訊，威脅美國國安。

官員也坦承，在釐清相關機制之前，很難繼續推動，而且也很難找到於法有據的限制措施。根據報導，這個構想似乎還沒向美國總統川普報告，還停留在高階官員討論的階段。日前確診新冠病毒的川普在出院後，仍在康復中，他7日形容自己確診是上天恩賜，得以親身「試藥」，而中國大陸須新冠肺炎疫情付出代價。

在美國總統大選逼近、川普的民調支持度落後之際，川普政府有推動這項政策的誘因，但美國官員認為，相關措施可能要到11月3日美國大選後才會推行，也擔心會被法院撤銷。螞蟻集團表示，不清楚美國政府內部的任何討論內容，騰訊與白宮則未立即回覆意見。

若華府果真設限，將衝擊螞蟻集團正規劃於上海和香港兩地上市的首次公開發行股票（IPO）案，影響參與這起IPO的投銀業者，也將使美中緊張再度急遽升高，並將威脅一些跨國公司已與這些支付服務的合作，導致業者難以制定拓展中國大陸市場的策略。

此舉也將衝擊全球支付網路，因為支付寶和微信支付都已打入美國等大陸旅客會造訪購物的市場，若又招致大陸的報復，對威士卡（Visa）與萬事達卡（MasterCard）等業者祭出類似限制，都將限制美國金融業的擴張野心。

若金融服務業者被拖進美中戰場，多年來和阿里巴巴等大陸企業巨擘所建立的業務關係也將受威脅。此外，美國的飯店與餐飲等諸多品牌在中國大陸都以支付寶系統建立自己的應用程式（App），以協助用戶訂房或訂餐的服務可能受影響。