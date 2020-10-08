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疫情下 全球富豪財富不減反增創新高

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合7日電

全球經濟在新冠疫情沉重打擊下陷於水深火熱，但多份報告均顯示，億萬富豪的資產淨值不減反增，美國富豪在疫情期間流失的財富，也全數回籠。

瑞銀(UBS)和普華永道(PwC)7日聯合發布的「2020億萬富豪報告」指出，新冠疫情大流行期間，全球億萬富豪的財富寫下了歷史新高。隨著股價的上漲以及技術和醫療保健的增長，全球最富有的富豪的財富突破了10兆元大關。

報告涵蓋全球43個市場超過2000名億萬富豪，儘管全球新冠疫情持續，但他們的財富卻呈現逆勢增長，個人財富共超過10兆元。亞太區成為全球億萬富豪人數最多的地區，高達831人，占全球億萬富豪總數的38%。

由於今年年初全球股市出現拋售潮，從去年至今年4月初，全球億萬富豪財富一度縮水，但隨著股市及金融市場反彈，他們的身家也水漲船高。

高科技、醫療保健及創新行業成為創富的主要板塊；報告指出，從2018年到2020年7月，高科技使億萬富豪的財富增長了42.5%，達到1兆8000億元；而從醫療保健中獲得財富的億萬富豪，財富增長了50.3%，達到6586億元。

至於最富有的美國人，在疫情流行期間初期財富或有所損失，但其後急速反彈，增長速度更是全球最快。

根據財富研究公司Wealth-X的最新報告，最富有的美國人(最少有3000萬元淨資產者)不但收復了疫情大流行前所損失的大部分財富。而且從3月底到8月底的五個月內，整體資產淨值更增長了37%，達12兆5000億元。

雖然與2019年底時相比，他們的資產淨值仍減少3%，但復甦速度仍超過全球其他地區。

同期內加入富豪行列的人數也增長了28%，達到10萬4400人。數據顯示，他們第一季的資淨值較2019年底時減少了23%，然而到8月底時，他們的家身較2019年底時，只減少3%左右。

Wealth-X高級總監因貝格(Maya Imberg)認為，儘管失業率高且公司利潤下滑，但由於股市上漲，大體上已經彌補了疫情流行初期的所有損失。隨著全球經濟在2020年第二和第三季度開始反彈，加上各種刺激措施下，金融市場更出現全面反彈，為創造財富提供了新的機會。

疫情 失業

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