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彭博：美國政府研擬限制螞蟻和騰訊數位支付系統

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，美國政府擬對螞蟻集團的數位支付系統設限。（歐新社）
彭博資訊報導，美國政府擬對螞蟻集團的數位支付系統設限。（歐新社）

彭博資訊引述知情人士報導，美國政府正在醞釀對中國大陸螞蟻集團與騰訊控股的支付系統施加限制，因為關切這些數位支付平台威脅到美國國家安全。彭博指出，此舉將可能激怒北京，並影響螞蟻集團可能是全球最大的首次公開發行股票（IPO）計畫。

不願具名的消息人士告訴彭博，最近幾周，美國高層官員加緊辯論如何以及是否對螞蟻和騰訊的支付系統設限。目前還未做出最後決定。

美國擔心這兩家陸資金融科技支付平台將在全球數位支付市場中，擁有絕對領先地位，進而取得數十億人的金融往來與個人資料。高層官員9月30日在白宮戰情室討論了相關設想。

中國大陸網路金融巨人螞蟻集團，源自馬雲的阿里巴巴集團，正計劃在上海與香港同步上市，可能創下全球最大的IPO紀錄。路透先前報導，在評估投資人初步意願後，螞蟻集團在估值超過2,500億美元的基礎上，尋求在港滬IPO集資350億美元。

螞蟻集團針對消息表示，「不知道美國政府內部有任何這類的討論」，強調公司主要業務在中國大陸，對中國大陸市場前景感到興奮。騰訊與白宮皆未立即回覆外媒的置評請求。

IPO 白宮

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