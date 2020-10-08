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台積電ADR股價創新高大漲4%　聯電猛飆逾7%　

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（7日）多數上漲，台積電ADR大漲超過4%，股價創下新高，較台北交易股價溢價高達12.8%。聯電漲勢兇猛，漲幅超過7%。

道瓊指數7日收盤大漲530.7點，漲幅1.91%，報28,303.46點，為五周以來最高收盤水準；標普500指數收高58.5點，漲幅1.74%，報3,419.45點；那斯達克指數勁揚210.00點，或1.88%，報11,364.60點，為近五周來最高。

費半指數收盤大漲逾2%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.19 +2.44%

中華電 CHT 36.82 -0.38%

台積電 TSM 86.92 +4.57%

聯電 UMC 5.23 +7.39%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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