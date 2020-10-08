台積電ADR股價創新高大漲4% 聯電猛飆逾7%
台股ADR周三（7日）多數上漲，台積電ADR大漲超過4%，股價創下新高，較台北交易股價溢價高達12.8%。聯電漲勢兇猛，漲幅超過7%。
道瓊指數7日收盤大漲530.7點，漲幅1.91%，報28,303.46點，為五周以來最高收盤水準；標普500指數收高58.5點，漲幅1.74%，報3,419.45點；那斯達克指數勁揚210.00點，或1.88%，報11,364.60點，為近五周來最高。
費半指數收盤大漲逾2%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.19 +2.44%
中華電 CHT 36.82 -0.38%
台積電 TSM 86.92 +4.57%
聯電 UMC 5.23 +7.39%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言