沙烏地阿拉伯微幅調高對亞洲售油價格

沙烏地阿拉伯微幅調漲賣到亞洲地區的原油售價，這是實體原油市場疲弱、煉油利潤下滑一個半月後，首見力道恢復跡象。

沙國調高11月售油價格，顯示這個全球最大石油出口國的境況好轉。9月和10月兩個月因需求停滯，沙國降低了油價。現在決定漲價，可見沙國對石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）的協議減產有信心，認為即使新冠肺炎至今依舊拖累石油需求，管控供給仍可以撐住市場。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將售往亞洲的阿拉伯輕原油，每桶調高0.1美元，使得價格來到低於基準油價0.4美元的位置。根據彭博資訊上月底的訪調結果，市場原先預期沙國最多會每桶調高0.2美元。亞洲是沙國最大的區域市場。

全球因新冠疫情實施封鎖和旅行禁令，提煉汽、柴油與飛機用油都變得無利可圖。不過在亞洲地區，9月底利潤終於出現反彈，彭博說，這可能是影響定價決策的因素之一。

Aramco對美國售油的價格沒有變動，對地中海區域售油官價反而調降。

受惠於OPEC+減產，布蘭特原油價格4月開始回升，周二報每桶約42.40美元。今年到目前為止，布蘭特原油價格跌了36%。