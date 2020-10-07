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不再使用「Ladies & Gentlemen」日本航空顧慮少數者變更廣播
為了顧慮LGBT等性少數者，日本航空(JAL)已於1日起，取消了先前在機內及機場的英文廣播中用於稱呼乘客的「Ladies and Gentlemen」。取而代之使用的是「All Passengers」及「Everyone」等性別中立的詞彙。
日本航空的負責人員表示：「在公司內部思考性別問題的情況下，有意見表示以性別為前提來稱呼是否不妥，因而進行了討論。希望整備成誰都能方便使用的環境。」
日本航空在2014年打出了「多樣性宣言」，目標透過推動女性任用等，打造讓各種人才都能夠活躍的公司。而在2017年，則導入了使同性伴侶與配偶者待遇同等的制度。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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