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比父母過得好夢碎了！亞洲年輕人今年恐丟1,500萬份工作

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
受疫情影響，亞洲年輕人今年可能丟失1,500萬份工作。圖為行人走過東京證券公司前。美聯社
受疫情影響，亞洲年輕人今年可能丟失1,500萬份工作。圖為行人走過東京證券公司前。美聯社

數十年來，亞洲成長快速的經濟體提供數千萬年輕人管道，讓他們有機會能比父母過得好，但因為疫情，15到24歲年輕人失業率飆高，想要社經地位向上流動變的難上加難。

這些年輕人丟工作的速度比較年長世代更快，因為他們近半集中在最受疫情打擊的四種產業--批發零售、製造、商用服務和餐飲住宿業。

根據亞洲開發銀行（ADB）和國際勞工組織（ILO）新近公布的報告，年輕女性和職場最基層的人重創最重，各國政府應留意被甩在後面「禁閉世代」（lockdown generation）。

26歲的Pavisa Ketupanya是其中之一。她已取得飛行員執照，原本計劃追隨父親的腳步開民航機，但機師夢因疫情爆發無疾而終。她現在靠替人接睫毛賺取微薄收入。

類似故事在亞太地區多不勝數，ADB和ILO的報告說，今年此區13個國家的青少年和年輕人可能流失高達1,500萬個工作。

儘管青年失業是全球性的危機，但最近幾十年，亞洲仰賴相對年輕的人口和新興的中產階級來驅動市場需求，疫情一來，一切都變了樣。2019年，亞太地區在全球經濟成長的占比達逾三分之二，今年則預料會出現1960年代以來首見的萎縮。

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