先別管川普確診了！十月股市還會繼續漲，除非「這件事」有意外

摘要 川普上週傳出確診新冠肺炎的消息，市場反而淡定以對，作者認為經濟還是會按照基本面的軌跡前進，投資人需關注的重點是10月財報週，若各大科技公司繳出亮眼成績單，將繼續推動股市上漲。

才剛進入10月，就發生美國總統川普確診這件大事。市場可能陷入一時的恐慌，但我仍認為這是只是金融市場的插曲，除非川普病情急轉直下，否則以美國先進的醫療技術，痊癒只是早晚的事。

經濟還是會按照基本面的軌跡前進，本月美國企業財報陸續出爐，將是左右美股的重要變數之一，美元或日圓走強僅是短暫表現，低利率的市場環境是支持高股價的重大基石，如果其他條件不變，市場突然重挫，買點就會隨之浮現。

回過頭來看台灣，前幾天與兩位好友餐敘，其一是專門做塑膠地板的外銷台商，他說原本擔心疫情影響業績，結果訂單竟意外暴增，原因是美國賣場生意轉佳，許多人在家防疫並且動手重新裝潢，不過他也坦言，中國的生意的確受到不小打擊。

然而中國疫情逐漸穩定，目前正在全力加速救經濟，振興方案一波接一波，推升陸股漲幅及人民幣走勢。

第二位好友是企業家第二代，從事國內投資，同時銷售普洱茶到對岸。他觀察到一些有趣的現象：

正是由於上述情況讓台股進入盤整格局，有經驗人的投資人應結合日常觀察，注意市場動態，我的看法如下：

一、此次疫情，讓航空業、觀光業、餐飲業成為實體經濟中的重災區；高科技產業卻不受影響，甚至成為受惠者。

二、大眾行為明顯改變，電商購物、數位支付與網路商業交易等意願大幅提升，線上課程、視訊會議等需求增加，這些消費急速成長，並帶動相關軟、硬體產業發展。

三、FED持續以低利率刺激景氣復甦，導致美元走弱而讓其它貨幣走強。極度寬鬆的貨幣政策造成資金浮濫，間接湧入風險性資產及避險工具，促使股市及黃金大漲一段。

四、台灣的疫情相對輕，資金湧入的意願相對較高，海外資金大舉回流、出國旅遊預算全部轉入國旅、壽險儲蓄保單停止銷售以及預定利率降低，導致退休資金流入股市，造成台股居高不下。這股趨勢也逐漸蔓延到房地產和商辦大樓，刺激景氣的熱錢行情短時間內難以遏止。

五、假如未來幾年維持低利率，我們在計算本益比（亦即年利率的倒數，假如年定存是2%，合理本益比將是50），從這個標準來看，許多良好的投資標的就會紛紛出現，這也可以解釋許多公司的股價持續高漲，而推升市場整體的本益比。

先前因為大選結果的不確定性及擔心疫情再起，導致股市已經出現大幅修正，本月中下旬美國企業財報將陸續出爐，預料可望帶動一波像樣的反彈漲勢。

如果總統大選之前，漲幅過大就要提防選後拉回，但是市場情緒如果過度悲觀，造成股市提前滑落，那之後的走勢仍然可以期待。畢竟景氣還在復甦當中，此外疫苗隨時有機會提早問世，或者兩黨提前達成共識，通過紓困預算，都是刺激股市大漲的潛在誘因，所以現階段實在不需要過度悲觀，謹慎觀察市場變化，順勢操作為宜。

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