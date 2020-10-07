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路透：未來一年 美元仍看貶

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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路透對外匯專家所做的調查顯示，國際匯市短期內將隨著美國總統選情而劇烈動盪，但美元對主要貨幣的升勢將撐不過三個月，而美元對新興貨幣短、中期預料將偏強，但未來一年期間仍看貶。

美國兩黨總統候選人上周的電視辯論會場面火爆，令市場更加關切11月3日的大選結果，帶動美元對主要國家貨幣升值。專家普遍預測，在選前一個月期間，外匯市場的動盪幅度將比上個月更大，上、下波動幅度約各2%。

川普確診罹患新冠肺炎，且期貨市場美元多單部位增加，都預示美元有升值潛力。但路透訪調的外匯專家中，近75%的受訪者四分之三都認為美元的升勢不會超過三個月，還有近25%認為美元升勢已經結束。

法國興業銀行外匯策略主管裘奇斯說，未來一個月左右受到美國選情的影響，匯市將一團亂，但未來幾周美元將因為政治不確定性而受益。

專家們普遍不看好中期的美元走勢，因為美國聯準會（Fed）的強力寬鬆措施，已使美元資產不再具有利率優勢。此外，投資人仍期待美國將在年底前推出新一輪財政刺激方案，也可能壓低美元匯率。

多數專家預測，未來三個月歐元對美元匯率將大致維持在目前1.18美元水準，未來一年內將升值2.5%，升至1.21美元。日圓及瑞士法郎等避險貨幣今年對美元升值，外匯專家認為短期內仍將如此。

外匯專家也看好原物料貨幣的匯率前景，因為疫情過後全球經濟將復甦，使原料商品價格看漲，因此原料貨幣對美元看升；澳幣對美元位來一年預料將升值3%，紐元可望升值約4%，加幣也看升約2%。

專家也預測，未來半年新興貨幣仍將動盪不定，因各國經濟成長下滑、和美國選情帶來的不安。多數新興貨幣匯率未來三到六個月能夠維持區間波動已經不易，但未來一年仍預估將平均升值約2%。

匯市專家預測，未來一年美元對人民幣將貶值約1%，為6.70，因美元普遍弱勢。

外匯 新冠肺炎

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