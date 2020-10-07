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瑞郎升不停 瑞士央行擋不住
儘管瑞士央行今年來干預匯市的力道為2012年以來最強，瑞郎匯率仍持續升值，而投資人也繼續看好瑞郎匯率將更上層樓。
華爾街日報報導，瑞士央行（SNB）上周表示，今年上半年已投入900億瑞郎（980億美元）以阻止瑞郎升值。
最近幾周，投機型投資人都加碼押注瑞郎對美元將持續走升。瑞郎被視為一種避險資產，在投資人風險意識提高時，往往會升值。
投資人押注瑞郎升值的原因之一是：瑞郎對美元愈強，瑞士被美國盯上或遭到制裁的機率就愈低。換言之，瑞郎持續升值，可能有助降低瑞士被美國列為匯率操縱國的機率。
美國總統川普感染新冠肺炎、11月總統大選等諸多政治不確定因素，已對川普政府構成壓力，可望使瑞士能免於因干預匯市而遭美國加徵關稅等懲罰措施。
瑞士曾被美國列入匯率操縱國觀察名單，但美國財政部採取的任何行動可能僅具象徵意義，至少初期是如此。
但長期來看，美國可能會選擇對來自瑞士的藥品、貴金屬、藝術品或古董加徵關稅。
百達資產管理首席策略師帕烏里尼表示，若美國把瑞士列為匯率操縱國，瑞郎對美元與歐元的匯率將短暫勁揚，但可能只是短暫的反應：瑞士央行已表明，華府的威脅無法阻止該央行干預匯市。
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