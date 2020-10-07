美眾院促分拆科技巨頭

在美國近年關注科技業壟斷議題之際，美國眾院反托辣斯小組委員會準備發布的報告中，對亞馬遜、蘋果等科技大咖的競爭行為，擬訂一套全面改革方案，呼籲分拆這些科技公司，可望成為美國數十年來最大規模的反托辣斯法案修法。

眾院反托辣斯小組委員會將針對亞馬遜、蘋果、臉書、Google母公司字母等科技巨頭，發布反托辣斯報告。共和黨眾議員巴克（Ken Buck）表示，該報告將建議國會禁止科技公司進入不同商業領域，形同要分拆企業。

例如亞馬遜將不能在旗下銷售平台上販售自家商品，Google不能同時擁有全球最大搜尋引擎與YouTube，蘋果不能既掌控應用程式（App）商店App Store，又自己推出App。若國會通過這項提案，將成為美國數十年來最大規模競爭法修法。

這份報告是眾院反托辣斯小組一年來的調查結果。彭博資訊報導，知情人士透露，反托辣斯小組委員會原定本周發布報告，但已延後公布日期。

小組委員會成員仍可能修改報告內容，目前外界也不清楚有多少成員支持這份報告。

這份報告建議採用眾院反托辣斯小組主席西瑟霖稱為「格拉斯-史蒂格法」的方式，來限制科技平台；這個在經濟大蕭條時代制定的法律，將銀行體系拆成商業銀行與投資銀行。

巴克指出，這份眾院報告提出的建議，還包括提高併購門檻，讓科技公司難以透過收購其他新創公司來擴大實力。