英相強生 大推離岸風電

英國首相強生承諾推動停滯的綠能進程 ，將在十年內增加離岸風電的發電量，使其足以供應所有英國家庭的用電，這也是他延宕的綠色工業革命計畫的一環。

強生6日將在保守黨大會發表演說，根據講稿內容，他表示，發展再生能源有助於帶動英國經濟從新冠疫情的不景氣中復甦。

強生將在會中宣布，將斥資1.6億英鎊（2.08億美元）升級港口和工廠，以建置風力發電機。強生此舉的另一目的是要重新掌控政治議程，因為過去幾個月以來英國充斥著政府抗疫不力的負面報導。

強生將告訴與會代表，光是這項離岸風電的投資，就可幫助英國創造6萬個就業機會，並促使英國在2050年之前達成零碳排放量目標。他將表示，對綠能科技的更廣泛投資「在未來十年內將創造上萬，甚至數百萬個就業機會。」

強生正尋找方法，來重建遭新冠疫情打擊的英國經濟，並解決政府就業支持在月底過期導致的失業率激增。環保是強生推動綠能產業成長、重回他原定計畫的重要議程，強生在去年12月國會大選獲勝後，施政滿意度一路下滑。