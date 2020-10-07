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中東油國 被美咬掉一塊肉
數據顯示，受惠於美中第一階段貿易協議，美國正迅速擴大對中國大陸的原油出口，迫使沙烏地阿拉伯等中東地區供應國須在當前供過於求的市場，另找新買家、或堆積存貨。
倫敦市場情報業者Vortexa說，截至9月中旬，全球最大石油進口國中國大陸的進口原油裡，來自美國的原油占了7%，遠高於1月的0.4%。相較下，中國最大傳統供應來源沙國的占比，則從19%降到15%。
Petro-Logistics資深分析師巴尼克（Virginie Bahnik）預測，根據最近的油輪數據，到10月底時，美國對中國大陸的原油出口，每日將多達70萬桶。
今年稍早，中國大陸同意向美國購買原油，做為第一階段貿易協議的一環，以緩解全球兩大經濟體之間日益加劇的貿易緊張。
中國大陸的採購數量迄今距離兌現協議承諾還很遙遠，在某種程度上，美中只恢復稍早貿易緊張時中斷的原油交易。根據協議，北京當局1月同意，2021年底前向美國採購價值524億美元的石油和液化天然氣（LNG），但新冠肺炎疫情爆發後，採購活動遭推遲，最近才開始增加。
這將顛覆全球的傳統石油貿易路線，並進一步打壓部分油價。
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