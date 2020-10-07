亞太三國砸錢 衝刺就業

亞太多國6日陸續公布財政和改革措施，以提振就業。澳洲公布規模數十億美元的減稅和創造就業計畫，泰國內閣批准3.4億美元就業方案，以各自創造上萬個工作機會，印尼則批准大幅改革稅務及勞動市場法規的法案，以吸引外國投資。

圖／經濟日報提供

澳洲公布一項多管齊下的振興經濟計畫，包括了規模178億澳幣的個人減稅和52億澳幣的提振就業計畫，目標是在未來四年內創造100萬個工作，當局未來一年也將支出40億澳幣，補助願意聘用35歲以下民眾的企業。

這項計畫將使澳洲到明年6月止的年度預算赤字，擴大至2,137億澳幣，占國內生產毛額（GDP）比率為11%，是承平時期最高水準；澳洲政府今年已經推出3,000億澳幣的緊急刺激方案。財長佛萊登柏格說：「沒有就業復甦，就沒有經濟復甦，也無法實現預算盈餘。」

此外，澳洲央行6日雖維持基準利率於0.25%的歷史低點不變，但也暗示將進一部寬鬆貨幣政策，決策聲明措辭也更加強調勞動市場，暗示最快能11月就進一步寬鬆。

泰國內閣6日批准一項106億泰銖的創造就業計畫，以支撐鄉村地區經濟，減少貧窮。政府也計劃聘僱至少6萬名學生和社區民眾，資金來源則是政府的1兆泰銖刺激借貸計畫。

受聘者將參與政府的地方經濟發展計畫，包括觀光業、資料收集和就業發展，月薪在9,000至1.5萬泰銖之間，為期一年。

印尼國會5日通過一項法案，將修改數十條稅務和勞動市場法規，包括調降企業所得稅率、免除國內的股利所得稅，以提振外國投資。這項新法案的目標，是要藉由改革與投資、智慧財產權及勞動市場的法規，創造就業。

在歐洲，西班牙當局宣布，準備把無薪假補貼計畫的期限，延長至明年1月之後；政府日前已經同意把無薪假計畫延長至明年1月31日。