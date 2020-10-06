防毒軟體McAfee創辦人被控逃稅！已在西班牙被捕等引渡

美國有線電視新聞網（CNN）報導，電腦防毒軟體McAfee創辦人、曾爭取自由黨總統候選人提名的邁克菲（John McAfee）因逃稅被起訴。

根據向美國田納西州西區地方法院提出的訴狀，邁克菲在2014至2018年之間，因宣傳加密貨幣、顧問工作、演講邀約，以及出售其生平故事版權以拍攝紀錄片，產生數百萬美元收入，但他四年未報稅。

邁克菲被控將收入存進人頭戶的銀行帳戶和加密貨幣帳戶，也以他人名義隱藏房地產和包括遊艇在內資產的所有權。

這宗2020年6月15日提起的告訴，因邁克菲在西班牙被捕而解密，他正等待引渡。

根據訴狀附件，如果定罪，邁克菲每項逃稅罪名都面臨最高5年刑期，每項故意不報稅的罪名都將面臨最高1年刑期。他同時也面臨一段期間的獄後監督、補稅和超過35萬美元的罰款。

這位資安大亨周一（5日）也遭美國證券交易委員會（SEC）提告，未揭露收受款項負責宣傳，即在推特上推薦加密貨幣的首次公開募資。SEC指控他因此賺得逾2,300萬美元。