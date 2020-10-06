快訊

評／夜訪女王頭不耐排隊就報警？人民褓母搖籃裡的巨嬰們

藍提案與美復交、請美協防台灣 立院朝野無異議列案處理

防毒軟體McAfee創辦人被控逃稅！已在西班牙被捕等引渡

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
邁克菲（John McAfee）。圖/美聯社
邁克菲（John McAfee）。圖/美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，電腦防毒軟體McAfee創辦人、曾爭取自由黨總統候選人提名的邁克菲（John McAfee）因逃稅被起訴。

根據向美國田納西州西區地方法院提出的訴狀，邁克菲在2014至2018年之間，因宣傳加密貨幣、顧問工作、演講邀約，以及出售其生平故事版權以拍攝紀錄片，產生數百萬美元收入，但他四年未報稅。

邁克菲被控將收入存進人頭戶的銀行帳戶和加密貨幣帳戶，也以他人名義隱藏房地產和包括遊艇在內資產的所有權。

這宗2020年6月15日提起的告訴，因邁克菲在西班牙被捕而解密，他正等待引渡。

根據訴狀附件，如果定罪，邁克菲每項逃稅罪名都面臨最高5年刑期，每項故意不報稅的罪名都將面臨最高1年刑期。他同時也面臨一段期間的獄後監督、補稅和超過35萬美元的罰款。

這位資安大亨周一（5日）也遭美國證券交易委員會（SEC）提告，未揭露收受款項負責宣傳，即在推特上推薦加密貨幣的首次公開募資。SEC指控他因此賺得逾2,300萬美元。

McAfee

延伸閱讀

港女命案凶手陳同佳來投案？ 理律總機：尚未收到消息

俄羅斯也嚴查中國竊密 俄國科學家被捕面臨重刑

港號召十一遊行 逾86人被捕

香港「十一」不平靜 至少69人被捕

相關新聞

美中衝突越泰出頭天 日企返鄉南向雙車齊發

2020年9月4日，台灣與美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)合辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性」論壇。會中發表聯合聲明，雙方將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作。

Amazon無人送貨機 搶先贏得制空權？

2020年Amazon取得美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)核准的《Part 135許可證》飛行執照，拿到獲准營運10人座以下的小型航空器。 Amazon表示，已經驗證通過500多項安全和效率流程

川普即將出院激勵道瓊漲逾460點 能源、科技類領漲

美國股市周一收在盤中最高點，川普即將出院以及美國國會推動刺激案談判有進展的消息激發市場樂觀情緒。

防毒軟體McAfee創辦人被控逃稅！已在西班牙被捕等引渡

美國有線電視新聞網（CNN）報導，電腦防毒軟體McAfee創辦人、曾爭取自由黨總統候選人提名的邁克菲（John McAf...

【大佛心法】南非擬開放邊境衝觀光 南非幣能走升嗎？

自從3月底開始進入鎖國狀態的南非，即將於10月1日開放邊境讓疫情較不嚴重的國家入境，這顯示了南非對於本身防疫能力信心十足，也可望能讓低迷已久的觀光業重新復甦，是讓南非經濟在第四季能進一步成長的好消息，但也埋下了疫情失控的風險，南非幣後續能順著經濟回溫而進一步升值嗎？還是在疫情風險升溫的壓力下再度走貶呢？

基金Q3表現輸給大盤 只因這檔股票買太少

蘋果前所未有的市場權重，一旦大漲，就讓基金經理人傷透腦筋。蘋果這種牽動大盤的機制，在第3季充分發揮，害得基金經理人永遠買...

輝達將推資料中心晶片 黃仁勳：兩款顯示卡熱賣續缺貨

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）5日舉行GPU技術大會，宣布為創造一款新型的資料中心晶片規劃出一套多年計畫，目標是具備更...

美國刺激措施談判仍陷膠著 川普病中敦促加快協商

美國眾議院議長裴洛西和財政部長米努勤周一就刺激方案進行又一輪談判，雖然川普力促雙方達成協議，但目前尚未出現接近達成協議的...

蛋黃區地價狂跌 東京奧運經濟提前泡沫化？

到日本的外國觀光客，因疫情幾乎一夕蒸發，原本如雨後春筍般冒出的飯店、民宿、藥妝店等經營蒙塵。日本公布上半年地價，商業區時隔五年下跌，不分區地價比去年下滑0.6%。東京奧運泡沫恐提前崩壞。

疫情衝擊 可口可樂品牌數減半

美國可口可樂公司計劃把旗下品牌數量削減一半以上，包括將停產椰子水品牌Zico，並考慮縮減一些較不受消費者歡迎的可樂或健怡...

全球企業併購熱 一天四起

全球再掀企業併購潮，歐亞美三洲在一天之內傳出四樁大型併購交易，涵蓋製藥、電子支付、金融科技（Fintech）及化學肥料等...

韓面板業者組國家隊 合作開發製造設備

南韓兩大面板業者三星顯示器和樂金顯示器，將與國內約30家中小型設備製造商合作，研發曝光設備與離子注入機等核心面板生產設備...

熱門新聞

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

諾貝爾醫學獎揭曉 英美3學者發現C肝病毒得獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。