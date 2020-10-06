中國大買日本公債 是1年前的逾3倍

中國增加購買日本政府債券至3年半來最高水準，顯然希望北京的外匯準備能獲取更高收益。

根據日本財務省和日本央行數據，4到7月間，中國淨買進1.46兆日圓（約138億美元）的中長期日本公債，是1年前的3.6倍。

光7月，中國就買進7,239億日圓，寫下2017年1月以來單月最高紀錄。

摩根士丹利MUFG證券公司的Koichi Sugisaki說：「中國有可能把持有的巨額美元的一部分拿來買日本公債。」

中國累積了大量外匯存底，8月底時有3.16兆美元，資產多半是美元，主要是出口賺的錢，以及為維持人民幣兌美元匯率穩定而買進的美元。

野村證券的Naka Matsuzawa表示：「中國有可能買入日圓計價資產以阻升人民幣。」

4到7月間，中國是日本公債的第2大買主，僅次於美國。美國在這4個月間買進2.77兆日圓。即使中國加碼買進，但總額相較於美國仍然、小巫見大巫，後者僅增加購買30%。

同期間，歐洲則淨賣出價值3兆日圓的日本公債，更加強化中國成日本公債重要持有國的地位。

名目的10年期日本公債殖利率盤旋在0%。但根據摩根士丹利，計入美元兌日圓匯價後，殖利率升至1.2%，高於10年期美國公債的0.7%。