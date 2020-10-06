川普病情好轉 市場鬆口氣

美國總統川普上周確診新冠肺炎並住院接受治療後，4日意外短暫離開醫院，搭車向醫院外的支持者揮手致意，白宮醫生表示，川普的病情持續好轉，最快美東時間5日就能出院，引發市場對川普康復的樂觀期待，全球股市5日盤中走揚，但白宮醫療團隊的說法反覆，使投資人仍心懷憂慮。

川普4日短暫離開馬里蘭州華特里德軍醫院，戴著口罩搭乘休旅車，向聚集在醫院外面的支持者打招呼。

他也在推特貼出短片感謝醫護後說：「我也認為我們要給上街的偉大愛國者一點驚喜。」川普這次突然現身，並未通知隨行記者。白宮更釋出好幾張顯示川普在桌前工作的照片。

白宮醫療團隊4日表示，川普的狀況持續好轉，只有輕微症狀，最快5日就可以出院，回到白宮。川普5日也恢復在推特的「推文連發」，評論他看到的新聞。

川普可望即將出院，稍微緩和投資人對川普病情嚴重程度的擔憂，市場也預期美國通過新一波刺激方案的機率提高，激勵美股三大指數5日早盤漲逾1%，道瓊工業指數漲逾300點，歐洲主要股市也漲約0.8%。

但投資人仍未完全放心，因為白宮醫療團隊對於川普是否接受供氧、肺部掃描及用藥情況的說明閃爍其詞，也坦承之前未揭露足夠資訊，例如說川普之前的病情比原先坦承的還要嚴重，且4日才揭露川普已在接受地塞米松（dexamethasone）的藥物治療，而這種類固醇藥物常用於重症病患，引發各界質疑醫療團隊是否已披露川普病情的全貌。

使用地塞米松，是為了壓制對感染有過度的發炎反應，除非病毒已出現一陣子，否則一般不會發生。川普在這個階段使用地塞米松，顯示醫療團隊可能認為川普的病情發展比預期還快，或他其實更早就已染疫。未參與照護的醫生表示，用地塞米松的決定暗示，川普的醫生擔心他的病情可能突然惡化。新冠肺炎是兩階段感染，最危及性命的症狀通常不是來自病毒本身，而是免疫系統在發病的第二階段失控。

在此同時，市場也在反映民主黨候選人拜登的民調支持度領先差距擴大，可能以明顯差距勝選，降低了選後出現爭議的不確定性。