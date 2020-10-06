川普病情好轉 市場鬆口氣

經濟日報 / 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
美國總統川普確診新冠肺炎後，白宮提供近況照。（美聯社）
美國總統川普確診新冠肺炎後，白宮提供近況照。（美聯社）

美國總統川普上周確診新冠肺炎並住院接受治療後，4日意外短暫離開醫院，搭車向醫院外的支持者揮手致意，白宮醫生表示，川普的病情持續好轉，最快美東時間5日就能出院，引發市場對川普康復的樂觀期待，全球股市5日盤中走揚，但白宮醫療團隊的說法反覆，使投資人仍心懷憂慮。

川普4日短暫離開馬里蘭州華特里德軍醫院，戴著口罩搭乘休旅車，向聚集在醫院外面的支持者打招呼。

他也在推特貼出短片感謝醫護後說：「我也認為我們要給上街的偉大愛國者一點驚喜。」川普這次突然現身，並未通知隨行記者。白宮更釋出好幾張顯示川普在桌前工作的照片。

白宮醫療團隊4日表示，川普的狀況持續好轉，只有輕微症狀，最快5日就可以出院，回到白宮。川普5日也恢復在推特的「推文連發」，評論他看到的新聞。

川普可望即將出院，稍微緩和投資人對川普病情嚴重程度的擔憂，市場也預期美國通過新一波刺激方案的機率提高，激勵美股三大指數5日早盤漲逾1%，道瓊工業指數漲逾300點，歐洲主要股市也漲約0.8%。

但投資人仍未完全放心，因為白宮醫療團隊對於川普是否接受供氧、肺部掃描及用藥情況的說明閃爍其詞，也坦承之前未揭露足夠資訊，例如說川普之前的病情比原先坦承的還要嚴重，且4日才揭露川普已在接受地塞米松（dexamethasone）的藥物治療，而這種類固醇藥物常用於重症病患，引發各界質疑醫療團隊是否已披露川普病情的全貌。

使用地塞米松，是為了壓制對感染有過度的發炎反應，除非病毒已出現一陣子，否則一般不會發生。川普在這個階段使用地塞米松，顯示醫療團隊可能認為川普的病情發展比預期還快，或他其實更早就已染疫。未參與照護的醫生表示，用地塞米松的決定暗示，川普的醫生擔心他的病情可能突然惡化。新冠肺炎是兩階段感染，最危及性命的症狀通常不是來自病毒本身，而是免疫系統在發病的第二階段失控。

在此同時，市場也在反映民主黨候選人拜登的民調支持度領先差距擴大，可能以明顯差距勝選，降低了選後出現爭議的不確定性。

川普 白宮

延伸閱讀

川普染疫住院 龐培歐：美國準備好應付任何狀況

美股早盤漲逾250點 川普周一有望出院

傳川普病情好轉和美新振興方案有進展 亞股收高

川普在危險期就要強行出院？三種療法催落去 醫生傻爆眼

相關新聞

川普病情好轉 市場鬆口氣

美國總統川普上周確診新冠肺炎並住院接受治療後，4日意外短暫離開醫院，搭車向醫院外的支持者揮手致意，白宮醫生表示，川普的病...

明年底前 油價回不去了

多家投銀認為，國際油價在明年底前，都難以回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準，而運輸燃料的需求低迷，正是抑制原油需求的主因之一...

新興國救市 通膨問題難解

印度、土耳其及巴西等許多新興經濟體的消費者物價都已因新冠肺炎疫情而走揚，導致央行更難以寬鬆貨幣政策手段，提振受到疫情衝擊...

美服務業PMI 加速擴張

美國9月服務業表現在主要國家中表現一枝獨秀，不僅擴張速度比市場預期快，指數更升至高於新冠肺炎疫情爆發前的水準，相較下，歐...

銅價修正 長多不變

銅為今年來表現最強勢的工業金屬，過去兩周來卻大跌近4%，因市場供給過剩，迫使交易拋出投機性的多單。但專家指出，銅價長期展...

馬來西亞財長：國家債務將增加 占GDP 56％

馬來西亞財政部長扎夫魯表示，預料今年大馬會增加債務規模，因為大馬政府正採取措施，減緩新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

Nvidia將打造全英最強超級電腦 用於醫療研究

美國晶片大廠輝達（Nvidia）對英國投資動作頻頻。該公司表示，將在英國劍橋打造一台造價4,000萬英鎊（5,200萬美...

策略師：大陸經濟復甦強勁 將帶動亞洲鄰國景氣回溫

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲各經濟體將受惠於中國大陸強勁從疫情復甦。

美股早盤漲逾250點 川普周一有望出院

美股5日早盤開高，道瓊指數漲258點，反映市場樂觀看待經濟刺激措施，以及美國總統川普有望出院的消息，股市在歷經上周五沉重...

微軟計畫投資10億美元 雅典建3座資料中心

微軟今天宣布，計畫投資10億美元在大雅典地區興建3座資料中心，這將為受疫情衝擊而低迷不振的希臘經濟提供亟需投資

東京證交所系統故障原因 富士通仍在調查

東京證券交易所1日發生系統異常，造成東證1999年以來首次全日暫停交易。負責開發東證交易系統的富士通公司社長今天表示，目...

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

日本NHK報導，亞洲最大規模的馬來西亞廉價航空「亞洲航空」（Air Asia）5日宣布，旗下日本亞洲航空因新冠肺炎疫情影...

熱門新聞

川普周四已知自己快篩陽性但未公布 等第2次檢測結果

美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

華爾街日報：辯論後拜登領先14個百分點 川普染疫後沒同情票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。