美服務業PMI 加速擴張

美國9月服務業表現在主要國家中表現一枝獨秀，不僅擴張速度比市場預期快，指數更升至高於新冠肺炎疫情爆發前的水準，相較下，歐元區、英國及日本上月服務業景氣都欲振乏力。南韓9月製造業景氣萎縮幅度則為八個月來最小，延續東亞製造業好轉的趨勢。

根據美國供給管理協會（ISM），9月服務業指數攀升至57.8，高於市場預估的56.2，甚至高於2月美國新冠疫情爆發前的57.3。業者的訂單與活動好轉，都鼓勵服務業者增聘人手，若再加上製造業景氣持續擴張，暗示經濟回升力道正逐漸擴及諸多領域。這項數值也符合市場認為美國上季經濟成長率將破紀錄的預期。

相較下，根據IHS Markit，歐元區9月服務業採購經理人指數（PMI）最終值為48，低於景氣榮枯線的50，也象徵景氣由擴張轉為萎縮。服務業PMI下滑，也拖累歐元區9月製造業與服務業綜合PMI最終值降至50.4，象徵景氣幾乎陷入停滯。

歐元區主要國家只有德國服務業景氣微幅擴張，法國、義大利及西班牙等國全都萎縮。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森說指出，歐元區經濟第4季再次走下坡的機率大幅提高，一切主要取決於第二波疫情感染能否受到控制。

英國9月服務業PMI則略降至56.1。

日本9月自分銀行服務業PMI攀升至46.9，萎縮速度為疫情爆發以來最慢，仍為景氣連續第八個月萎縮。IHS Markit經濟學家帕特爾說，整體而言，日本服務業出現好轉跡象，但距離穩定復甦依然很遙遠。

另一方面，南韓9月製造業PMI攀升至49.8，儘管連續第九月低於榮枯分界線，卻是元月來最高，主要次指標的萎縮幅度也都縮小，反映全球需求正逐漸改善，延續東亞製造業好轉的態勢。