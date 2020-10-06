新興國救市 通膨問題難解

印度、土耳其及巴西等許多新興經濟體的消費者物價都已因新冠肺炎疫情而走揚，導致央行更難以寬鬆貨幣政策手段，提振受到疫情衝擊的經濟。經濟學家指出，受到反聖嬰現象等因素的影響，全球糧食價格近期可能衝上五年多來高點，勢將加劇新興央行的困境。

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日經新聞報導，全球景氣低迷衝擊新興市場貨幣走貶，導致進口產品成本升高，推動國內物價上揚。這使得央行面臨兩難：降息刺激經濟，可能導致通膨加速、消費者更痛苦，但升息壓制通膨，又可能進一步打擊原已疲弱的經濟。

印度新德里雜貨商便在哀嘆近來蔬菜價格大漲，煮咖哩必不可缺的洋蔥和馬鈴薯，9月價格都比起8月大漲約10%。印度政府的數據顯示，8月蔬菜的消費者物價指數（CPI）較去年漲11%，肉類和魚類激增16%。

印度經濟在4至6月當季萎縮23.9%，部分分析師預估，2020年度將萎縮逾10%。遇到這種情況，央行通常會降息救市，但一旦這樣做，勢將推升物價漲更凶。印度央行下次決策會議預料將維持利率水準不變。

巴西8月食物類CPI上漲8.8%，米價大漲逾19%；貨幣貶值加上疫情期國內供應鏈斷鏈，使許多產品價格同步飆高。巴西央行去年7月啟動降息循環，政策利率如今在歷史新低的2%，低於通膨率，使實質利率進入負值。巴西央行9月未擴大寬鬆，認為很難進一步降息。

不過，至少有一個新興經濟體在疫情景氣低迷時期升息，以提振匯率並控制通膨。土耳其央行9月升息2個百分點至10.25%，是兩年來首見升息，以挽救重貶的里拉。土國8月CPI較一年前勁揚11.77%，主因是里拉兌美元匯價今年來貶值逾20%。雖然土國很可能想要降息支撐經濟，但支撐里拉匯率的目標目前更加優先，因此只能緊縮貨幣政策。

彭博經濟學家認為，全球糧食供應開始趨於緊俏、中國大陸持續掃購、乾旱與風暴衝擊玉米與糖產量展望，最近又有反聖嬰現象攪局，都將推升全球糧價，近期就可能站上五年多來高點。