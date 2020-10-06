快訊

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年底前 油價回不去了

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

多家投銀認為，國際油價在明年底前，都難以回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準，而運輸燃料的需求低迷，正是抑制原油需求的主因之一。

國際油價5日盤中從三個月低點回升，大漲逾3.5%，原因是美國總統川普的新冠肺炎病情好轉、以及挪威石油業者的員工罷工，影響油氣生產。布蘭特原油12月期貨盤中漲3.58%至每桶40.63美元，西德州中級原油11月期貨也漲3.8%，報每桶38.47美元。

華爾街日報在訪調花旗銀行、巴克萊銀行及瑞銀等十家投銀後發現，布蘭特原油到2021年第4季的平均預估值為每桶53.5美元，西德州中級原油（WTI）平均每桶50.31美元。

這些投銀業者對明年第4季的油價預估，雖比今年第4季的預估價位高出約10美元，但布蘭特原油仍低於疫情爆發前的每桶60美元。

這些投銀表示，即使油市不會再面臨類似今年稍早的封鎖衝擊，疫情的影響仍會延續到明年。

運輸燃料的需求低迷，是整體石油需求欲振乏力的主因之一。德國商業銀行（Commerzbank）大宗商品研究部門主管溫伯格表示，石油需求的主要風險，絕對來自飛機燃料方面，且市場低估這項風險。

部分主要經濟體可望在明年上半年持續復甦，但各地石油需求回升情況將出現差異。法國巴黎銀行商品市場策略全球主管齊林吉里恩表示，明年上半年的經濟和石油需求可望廣泛回升，但各地回升力道有落差，這可能推升油價，也可能鼓勵產油國增產。

齊林吉里恩說，投銀在明年油市方面，擔憂的是有關石油輸出國組織（OPEC）凝聚力的老問題，即若OPEC看到沒必要減少供應，是否仍會繼續減產。

油價 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

高盛：沙國以油價每桶約50美元制定預算 比目前漲25%

4.2萬人還沒賣！元大原油正25日報下市 3要點必知

疫情肆虐油價跌 石油巨擘被迫減少探勘轉向綠能

元大原油正2投資人之痛 「VIX條款」卻打到石油ETF

相關新聞

川普病情好轉 市場鬆口氣

美國總統川普上周確診新冠肺炎並住院接受治療後，4日意外短暫離開醫院，搭車向醫院外的支持者揮手致意，白宮醫生表示，川普的病...

新興國救市 通膨問題難解

印度、土耳其及巴西等許多新興經濟體的消費者物價都已因新冠肺炎疫情而走揚，導致央行更難以寬鬆貨幣政策手段，提振受到疫情衝擊...

美服務業PMI 加速擴張

美國9月服務業表現在主要國家中表現一枝獨秀，不僅擴張速度比市場預期快，指數更升至高於新冠肺炎疫情爆發前的水準，相較下，歐...

不惜借錢也要申購！散戶大力追捧BTS東家股票

南韓男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）所屬的Big Hit娛樂公司，首度公開發行股票（IPO）5日起展開兩天的散戶認購...

拜登喊增公司稅 衝擊科技股

華爾街日報報導，如果美國民主黨在11月的總統與國會選舉大獲全勝，很可能調升公司稅稅率，從而衝擊美國主要科技股，可能削弱今...

蘋果iOS 14 爆七瑕疵

蘋果iOS 14作業系統，被iPhone用戶視為近年來最佳的跨代作業系統升級服務之一，但這項升級並非完全沒有瑕疵。蘋果已...

明年底前 油價回不去了

多家投銀認為，國際油價在明年底前，都難以回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準，而運輸燃料的需求低迷，正是抑制原油需求的主因之一...

銅價修正 長多不變

銅為今年來表現最強勢的工業金屬，過去兩周來卻大跌近4%，因市場供給過剩，迫使交易拋出投機性的多單。但專家指出，銅價長期展...

不敵疫情 日本亞航12月收攤

廉價航空公司日本亞洲航空（AirAsia Japan，日本亞航）五日宣布，所有四條航線將在十二月五日廢線。這是日本首家因新冠病毒疫情而停業的航空公司。

馬來西亞財長：國家債務將增加 占GDP 56％

馬來西亞財政部長扎夫魯表示，預料今年大馬會增加債務規模，因為大馬政府正採取措施，減緩新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

Nvidia將打造全英最強超級電腦 用於醫療研究

美國晶片大廠輝達（Nvidia）對英國投資動作頻頻。該公司表示，將在英國劍橋打造一台造價4,000萬英鎊（5,200萬美...

策略師：大陸經濟復甦強勁 將帶動亞洲鄰國景氣回溫

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲各經濟體將受惠於中國大陸強勁從疫情復甦。

熱門新聞

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

川普周四已知自己快篩陽性但未公布 等第2次檢測結果

美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

華爾街日報：辯論後拜登領先14個百分點 川普染疫後沒同情票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。