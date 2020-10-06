明年底前 油價回不去了

多家投銀認為，國際油價在明年底前，都難以回升至新冠肺炎疫情爆發前的水準，而運輸燃料的需求低迷，正是抑制原油需求的主因之一。

國際油價5日盤中從三個月低點回升，大漲逾3.5%，原因是美國總統川普的新冠肺炎病情好轉、以及挪威石油業者的員工罷工，影響油氣生產。布蘭特原油12月期貨盤中漲3.58%至每桶40.63美元，西德州中級原油11月期貨也漲3.8%，報每桶38.47美元。

華爾街日報在訪調花旗銀行、巴克萊銀行及瑞銀等十家投銀後發現，布蘭特原油到2021年第4季的平均預估值為每桶53.5美元，西德州中級原油（WTI）平均每桶50.31美元。

這些投銀業者對明年第4季的油價預估，雖比今年第4季的預估價位高出約10美元，但布蘭特原油仍低於疫情爆發前的每桶60美元。

這些投銀表示，即使油市不會再面臨類似今年稍早的封鎖衝擊，疫情的影響仍會延續到明年。

運輸燃料的需求低迷，是整體石油需求欲振乏力的主因之一。德國商業銀行（Commerzbank）大宗商品研究部門主管溫伯格表示，石油需求的主要風險，絕對來自飛機燃料方面，且市場低估這項風險。

部分主要經濟體可望在明年上半年持續復甦，但各地石油需求回升情況將出現差異。法國巴黎銀行商品市場策略全球主管齊林吉里恩表示，明年上半年的經濟和石油需求可望廣泛回升，但各地回升力道有落差，這可能推升油價，也可能鼓勵產油國增產。

齊林吉里恩說，投銀在明年油市方面，擔憂的是有關石油輸出國組織（OPEC）凝聚力的老問題，即若OPEC看到沒必要減少供應，是否仍會繼續減產。