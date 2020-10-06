銅價修正 長多不變
銅為今年來表現最強勢的工業金屬，過去兩周來卻大跌近4%，因市場供給過剩，迫使交易拋出投機性的多單。但專家指出，銅價長期展望仍佳，因全球正逐漸擺脫碳基燃料，為銅價的長期多頭走勢奠定基礎。
銅價從今年3月的低點強勁反彈，到8月時已出現過熱警訊，14日強弱指標一度衝到14年來高點；過去七個月來市場的淨多部位激增14.5萬口合約，是歷年來同期間最大增幅。
基本面也出現修正訊號。疫情一度使銅供給吃緊，但現在情勢已經逆轉，上周倫敦金屬交易所（LME）銅錠庫存量激增88,350噸，是2018年來最大單周增量。
原料商品市場一旦過熱，修正的速度會比股市快，因為供給一旦超過需求將引發現貨流動與貯存問題，通常會導致價格回跌。
但彭博分析師認為，眼前的供需變化不會影響銅價的長期多頭展望。全球正轉向清潔能源，推升電力需求，而電力要靠銅料來傳輸。
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