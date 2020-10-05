倫敦叫車市場 Uber對手Ola遇重挫

倫敦叫車服務市場勝負已分？2月以來就在倫敦運營的叫車服務、印度公司Ola最近遇上大麻煩，被倫敦交通局（TfL）發現線上司機是未有合理駕駛證照的，以公共安全疑慮為由禁止Ola，Ola公司也還有時間上訴、解決安全疑慮。相對之下，上週叫車服務龍頭優步（Uber）贏下營業官司，優步在長達1年的官司後，解決司機身份透明、核對的疑慮，看來在倫敦運營越為平順。

無照司機違規而遭禁

根據《英國廣播公司》報導，倫敦交通局（TfL）日前禁止計程車叫車服務的Ola營業，原因是這家來自印度的公司被抓出有司機違規，在曝光的資料上，無合格證照的司機們總計載客超過1千趟，TfL因此以公共安全疑慮，拒發Ola的營業許可。

不過這並不代表Ola直接全面禁止，Ola首先擁有21天時間可以整理資料、提出上訴，依據該國的上訴規則中，Ola於上訴期還能繼續營業，審查過後若敗訴，Ola才會失去營業權，但即便如此，打官司的新聞仍會削弱Ola爭奪倫敦出租車市場的吸引力。

優步領先Ola

倫敦作為叫車服務需求大的發達都市，市場不只一家公司競爭，叫車App龍頭優步（Uber）自然參與其中，優步在倫敦運營其實也不是一帆風順，17年9月就被TfL拒絕更新營業執照過，去年9月TfL更直接，就如同這次Ola一案，以安全疑慮喊停優步的營業權，原因是優步少部分司機把帳戶與他人共享，造成司機身份不實的疑慮。

但無巧不巧，上週雙方的官司剛好告終，以優步的勝利告終。據《商業內部網》報導，優步將增加實時核對司機身份的功能，並會定期核對司機的實名帳戶，優步更與TfL談妥監督事宜，並繳納一筆監督成本費給當局，讓法庭一次發放18個月的營業執照給優步。對比之下，優步領先競爭對手一大步。

【更多精采內容，詳見 】