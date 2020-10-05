快訊

統一發票7、8月中獎清冊出爐！有人花35元買麵包中千萬

爆董事長趴趴走 康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倫敦叫車市場 Uber對手Ola遇重挫

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
倫敦計程車叫車服務市場是各家公司競爭的大餅，有別於優步剛打贏營業訴訟，印度來的Ola公司因為安全疑慮，遭到TfL制裁。(photo from Wikimedia)
倫敦計程車叫車服務市場是各家公司競爭的大餅，有別於優步剛打贏營業訴訟，印度來的Ola公司因為安全疑慮，遭到TfL制裁。(photo from Wikimedia)

倫敦叫車服務市場勝負已分？2月以來就在倫敦運營的叫車服務、印度公司Ola最近遇上大麻煩，被倫敦交通局（TfL）發現線上司機是未有合理駕駛證照的，以公共安全疑慮為由禁止Ola，Ola公司也還有時間上訴、解決安全疑慮。相對之下，上週叫車服務龍頭優步（Uber）贏下營業官司，優步在長達1年的官司後，解決司機身份透明、核對的疑慮，看來在倫敦運營越為平順。

無照司機違規而遭禁

根據《英國廣播公司》報導，倫敦交通局（TfL）日前禁止計程車叫車服務的Ola營業，原因是這家來自印度的公司被抓出有司機違規，在曝光的資料上，無合格證照的司機們總計載客超過1千趟，TfL因此以公共安全疑慮，拒發Ola的營業許可。

不過這並不代表Ola直接全面禁止，Ola首先擁有21天時間可以整理資料、提出上訴，依據該國的上訴規則中，Ola於上訴期還能繼續營業，審查過後若敗訴，Ola才會失去營業權，但即便如此，打官司的新聞仍會削弱Ola爭奪倫敦出租車市場的吸引力。

優步領先Ola

倫敦作為叫車服務需求大的發達都市，市場不只一家公司競爭，叫車App龍頭優步（Uber）自然參與其中，優步在倫敦運營其實也不是一帆風順，17年9月就被TfL拒絕更新營業執照過，去年9月TfL更直接，就如同這次Ola一案，以安全疑慮喊停優步的營業權，原因是優步少部分司機把帳戶與他人共享，造成司機身份不實的疑慮。

但無巧不巧，上週雙方的官司剛好告終，以優步的勝利告終。據《商業內部網》報導，優步將增加實時核對司機身份的功能，並會定期核對司機的實名帳戶，優步更與TfL談妥監督事宜，並繳納一筆監督成本費給當局，讓法庭一次發放18個月的營業執照給優步。對比之下，優步領先競爭對手一大步。

【更多精采內容，詳見

倫敦 印度 Uber

延伸閱讀

賽事心得／倫敦線上馬 妹子陪跑團結日

反二度封城！倫敦1.5萬人上街示威 9警受傷16人被捕

確診病例激增 倫敦進入疫情觀察名單

倫敦企業 重啟在家工作

相關新聞

倫敦叫車市場 Uber對手Ola遇重挫

倫敦叫車服務市場勝負已分？2月以來就在倫敦運營的叫車服務、印度公司Ola最近遇上大麻煩，被倫敦交通局（TfL）發現線上司機是未有合理駕駛證照的，以公共安全疑慮為由禁止Ola，Ola公司也還有時間上訴、解決安全疑慮。相對之下，上週叫車服務龍頭優步（Uber）贏下營業官司，優步在長達1年的官司後，解決司機身份透明、核對的疑慮，看來在倫敦運營越為平順。

現代汽車集團今年頭七月電動車銷量大增 位居全球第四

最新數據顯示，現代汽車和旗下起亞汽車（Kia）今年頭七個月的電動車銷量，共計為60,707輛，位居全球第四。

陸央企生產澳洲列車 涉新疆奴工並威脅網路安全

承包生產澳洲墨爾本地鐵車廂的中國央企中車長春軌道客車不但進度延誤，還被指剝削新疆奴工。美國政府亦指中車長春軌道客車會帶來...

川普染疫！本周股市將陷入震盪？「這2件事」是關鍵

美國總統川普和妻子梅蘭妮雅（Melania Trump），確診感染新冠肺炎的消息，猶如對金融市場投下一顆震撼彈，上周五，美股3大指數收跌，且市場研判，短期內，股市波動仍可能持續；外界預期，本周市場表現，將取決於川普的病情，以及新一輪紓困方案的談判進度。

美股期指盤初上漲 開盤前川普貼影片感謝醫師

美股期貨指數的波動已經減輕，反映市場對美國總統川普病況好轉抱持信心，且對新一輪紓困案懷有希望，期望股市在歷經上周五沉重賣...

美投資人 布局拜登概念股

分析師指出，全球金融市場的本周走勢仍將受到美國總統川普的新冠肺炎病情左右，且市場預期川普連任機率降低，投資人也開始布局民...

疫情帶來長久創傷 全美約380萬工作已永久消失...

愈來愈多的證據表明，新冠肺炎疫情正帶給美國經濟長久創傷，數百萬工作已永久消失。全美永久性失業人數的激增，正為這場公衛危機...

業績遭波及 索尼鎧俠也向美申請向華為提供設備

日本產經新聞報導，日本電子產品製造商索尼與記憶體製造商、前身名為東芝的「鎧俠」（Kioxia），已經向美國華府申請繼續為...

美農業部長憂心 陸採購農產恐難達標

美國農業部長普度（Sonny Perdue）表示，礙於「非農業的貿易問題」，中國大陸恐怕無法落實在美中第一階段貿易協議中...

熱門新聞

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

川普周四已知自己快篩陽性但未公布 等第2次檢測結果

紐時：白宮幕僚長匿名爆總統病況堪憂 川普震怒

白宮醫師：川普狀況很好 最快周一出院

川普短暫離開醫院 在車內向守在外面的支持者揮手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。