高盛：沙國以油價每桶約50美元制定預算 比目前漲25%

高盛集團（Goldman Sachs）分析沙烏地阿拉伯的最新預算報告書後表示，沙國財政部以國際油價在未來三年維持每桶約50美元的假設基準，做為制定預算的基礎，這個假定價位比當前水準上漲25%。

高盛分析師薩烏沙說：「根據我們對沙國政府預算報告的估算，這項預算以布蘭特油價在未來三年均維持每桶約50美元價位，做為預算制定基礎」。沙國在9月30日公布這份2021年初步預算報告。

布蘭特油價上周收在每桶39.27美元，周線跌6.3%，許多國家強化封鎖措施以抑制疫情擴散，加上美國總統出確診新冠病毒，導致交易員擔憂能源需求展望。

沙國以布蘭特油價50美元制定預算，代表油價比當前水準上漲25%，但仍低於疫情爆發前的65美元左右，也低於沙國平衡預算所需的油價水準。

高盛這項估算和開羅投銀EFG Hermes所見略同，這家銀行估算，沙國以每桶50到55美元價位制定明年的預算。高盛則抱持更樂觀的態度，預估布蘭特油價到2021年底將上漲至每桶65美元。

沙國官員在預算報告中表示，隨著政府縮減支出，預估2021年的財政赤字對國內生產毛額（GDP）占比將降至5.1%，預料低於今年的12%。

國際貨幣基金（IMF）則預估，沙國制定預算的油價基準須訂在每桶66美元，才能在2021年平衡預算。