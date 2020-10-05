美政府入股電動車電池金屬公司 降低對大陸鎳、鈷依賴

美國政府已入股一家電池金屬公司，希望在電動車關鍵金屬領域降低對中國大陸的依賴。

總部在都柏林的TechMet公司5日發表聲明說，已獲得美國國際開發金融公司（DFC）投資2,500萬美元，協助開發一處位於巴西的鎳與鈷礦。

鈷是多數電動車電池負極的重要原料，而其主要的煉製產能都在中國大陸。

美國國際開發金融公司執行長柏勒（Adam Boehler）在TechMet的聲明文中表示：「投資用於先進科技的重要材料，支持美國外交政策的發展與提升。」

這是繼美國總統川普上周簽署行政命令，要求擴大美國國內稀土生產後，進一步降低對中國大陸關鍵材料依賴的最新行動。目前中國大陸是稀土的主要來源地，這類礦物是製作磁鐵、廣泛運用於包括電池車在內等產品的重要材料。

TechMet的主要投資包括在加拿大與美國的鋰電池回收廠、在盧安達的錫礦與鎢礦，以及一座美國釩廠。TechMet目標生產的多數金屬都落入中國大陸對全球供應鏈某部分的影響範圍，這也是TechMet執行長Brian Menell想要強調的一點。