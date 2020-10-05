美投資人 布局拜登概念股

分析師指出，全球金融市場的本周走勢仍將受到美國總統川普的新冠肺炎病情左右，且市場預期川普連任機率降低，投資人也開始布局民主黨總統候選人拜登勝選的情境，例如可能有助於美中關係緩和、減輕中芯國際和騰訊等陸企的壓力。

圖／經濟日報提供 BTIG股票與衍生性商品部門主管艾曼紐指出，市場將觀察白宮醫療團隊最新發布的川普健康報告、以及川普如何與美國民眾溝通。川普確診讓原已不安的市場，平添更多不確定性，尤其是對總統大選、及可能的疫情限制有何影響。

TS Lombard經濟學家格林說，股市投資人本周可能需為川普勝選的可能性降低布局、加強布局拜登勝選的情境，資產調整的程度將取決於川普病情，可能的觀察指標包括川普再釋出影音所透露的「元氣」，以及他的推文量等。川普宣布染疫後，民調匯集機構FiveThirtyEight的預測模型顯示，拜登勝選的機率已上升至創新高的80.1%。

川普連任機率下降，可能有助緩和美中緊張、並減輕中芯國際和騰訊等大陸企業的壓力，也有利這些陸企在台灣、南韓的供應商。格林說，拜登對中國大陸的態度仍可能強硬，但在制裁個別陸企方面可能沒那麼積極，但拜登提議加稅，也可能不利科技股。

一些經理人認為可發掘國外市場的機會，Vontobel品質成長公司經理人蘇卡爾說，外國股票的表現將超過美國股票，並預期疫情對美國經濟的損害將比對其他外國經濟體更嚴重，可能導致美元貶值。

另一個牽動市場的關鍵，則是美國新一輪刺激措施的前景。川普3日在推特呼籲兩黨應攜手敲定新一輪財政刺激方案，以免阻礙復甦。目前市場預期，在川普染疫後，兩黨達成共識的機率升高。