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超強省錢魔人！買900間公司股票 34年靠優待券「吃喝免費」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本股票投資家桐谷廣人，騎著自行車，整日靠著優待券生活。（圖／翻攝自網易新聞）
日本股票投資家桐谷廣人，騎著自行車，整日靠著優待券生活。（圖／翻攝自網易新聞）

許多人的目標都是財富自由，不想淪為工作奴隸，因此省吃儉用就想靠存股致富，日本有一位71歲的桐谷廣人卻有著特別的省錢方式！他靠著投資900多間公司股票所拿到的優惠券，過上34年完全不付現金的生活。

「網易新聞」報導，在日本的股票市場裡，有非常著名的「股東優待制度」，就是當股民投資股票達一定金額後，企業就會送自家的禮券或產品等禮物，以表達感謝，本是圍棋棋士的桐谷廣人就看上這一點，從35歲開始走上股票之路，並投資日本企業股票，股票市值最高曾經來到3億日圓。

桐谷廣人目前71歲，已經投資900間日本企業，每年拿到許多的優待券，他稱在平日生活上，所有東西都是靠股東優待券換來的，包括柴米油鹽、衣服鞋子、書籍雜誌，甚至連外出用的自行車與背包也是免費換來的。

至於飲食方面，桐谷廣人表示，有時候也會難以抉擇，因為如果吃超過優待券的食物就必須要補上現金，舉例說到有次想吃3300日元的鰻魚飯，但自己只有3000日元的優待券，百般掙扎後，最後還是決定選擇正好3000元的鰻魚飯，畢竟他最大的興趣還是拿著股東優待券吃美食。

此外，日本節目也曾跟隨桐谷廣人的一日活，可以看見他早上看盤完後，就拿著優待券四處遊玩，品嘗美食，交通方面則是用自行車代步，整日下來，真的完全不需花到半毛錢，製作單位也好奇問桐谷廣人為何不賣掉優待券換現金，但桐谷廣人認為賣掉優待券，勢必會有折損金額，因此不想以不划算的價格賣出，所以都還是自己使用優待券。

新聞曝光後，許多台灣網友則紛紛表示「反觀台灣的制度超不公平」、「這樣的人生好爽喔」、「這位算是日本生活選股家了」、「他肯定也是藏壽司股東吧」。

日本 省錢 日股

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