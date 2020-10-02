美國9月就業改善速度進一步趨緩 拖累景氣復甦

美國9月非農業就業人數溫和增加66.1萬人，比8月的增加人數148.9萬（修正後數字）明顯減緩，也比市場預估的85.9萬人遜色，且薪資上升率偏低，就業參與率也下降；整體情況顯示就業市場改善及景氣復甦的速度趨緩。

就業報告各項主要數據如下：

2.9月民間部門就業增加87.7萬人，增加人數比8月時的102.2萬人明顯減少，比預估的85萬人稍好；不過製造業增加6.6萬人，比8月的3.6萬人改善。

3.平均時薪月升0.1%，比市場預估的0.2%及8月的0.4%都低；時薪年升4.7%，比8月修正後的4.6%升幅略高，但低於市場預估的4.8%。平均每人每周工時為34.7小時，比8月及市場預估的34.6小時稍佳。

4.失業率下降到7.9%，低於八月時的8.4%，也低於市場預期的8.2%。

5.勞動參與率下降0.3個百分點，為61.4%，也低於預估的61.9%；低度就業率從14.2%降到12.8%，顯示全職工作人數增加。