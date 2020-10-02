美國9月就業改善速度進一步趨緩 拖累景氣復甦
美國9月非農業就業人數溫和增加66.1萬人，比8月的增加人數148.9萬（修正後數字）明顯減緩，也比市場預估的85.9萬人遜色，且薪資上升率偏低，就業參與率也下降；整體情況顯示就業市場改善及景氣復甦的速度趨緩。
就業報告各項主要數據如下：
1.7、8兩月非農業就業人數總共上修14.5萬人，進一步顯示9月就業改善減緩。
2.9月民間部門就業增加87.7萬人，增加人數比8月時的102.2萬人明顯減少，比預估的85萬人稍好；不過製造業增加6.6萬人，比8月的3.6萬人改善。
3.平均時薪月升0.1%，比市場預估的0.2%及8月的0.4%都低；時薪年升4.7%，比8月修正後的4.6%升幅略高，但低於市場預估的4.8%。平均每人每周工時為34.7小時，比8月及市場預估的34.6小時稍佳。
4.失業率下降到7.9%，低於八月時的8.4%，也低於市場預期的8.2%。
5.勞動參與率下降0.3個百分點，為61.4%，也低於預估的61.9%；低度就業率從14.2%降到12.8%，顯示全職工作人數增加。
經濟學者指出，9月就業人數雖是連續第五個月改善，但回升人數也持續減少，因此美國失業情況正在經歷一段緩降期；勞動參與率下降，代表更多人無意去找工作，也使失業率的降幅失真。
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