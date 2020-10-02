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欠1.2億承諾全力還債 澎恰恰突發長文嘆「快撐不住」

凜冬已至 美國多家企業宣布裁員

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

儘管新冠肺炎疫情導致的裁員風暴已夠驚人，但這一長串的企業名單可能還將繼續增加，有分析師認為，隨著9月底聯邦政府的援助到期，一些企業恐將跌下財政懸崖。分析人士警告，情況如無改善，大企業的裁員潮將洶湧而來。

繼迪士尼將宣布裁員2.8萬人外，美聯航也宣布將裁員1.3萬人、殼牌計劃全球裁員9000人等，美國化工品牌陶氏也宣布將削減6%的人力成本，但沒有揭露具體的裁員數字。高盛也宣布將裁員，據媒體指出，規模約為400人。

美國第二大煉油公司馬拉松石油也於日前宣佈，將在公司內展開廣泛裁員，馬拉松石油已經於8月起關閉加州和新墨西哥州的煉油廠，目前已經裁員800人。著名服裝品牌Ralph Lauren宣布在全球裁員15%。

此外，美國零售巨頭柯爾百貨（Kohl's）正在裁員15%。就連NB品牌戴爾Dell 9月14日通知員工將裁員以削減成本，但具體數量不明。

花旗集團9月14日宣佈，將繼續在全球裁員約1%。可口可樂公司表示，將向約4000名員工提供自願離職計劃。

美國聯邦政府今年3月向航空企業提供250億美元救助款，附加條款是禁止各大航空公司在10月1日前裁員，但這項禁令於美國當地時間9月30日晚間到期，如果沒有更多援助措施及時推出，據估計，航空業超過3萬個就業機會將面臨相當大的風險。

品牌 新冠肺炎 裁員

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