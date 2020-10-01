快訊

納瓦尼出院後首度受訪 控普亭為下毒案幕後黑手

石原聰美親筆信曝光 見男方家人就想入籍「感動哭了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本AirAsia商討放棄經營 疫情致需求驟減、台北航班也影響

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者近藤鄉平、友田雄大／即時報導
日本亞洲航空受到新型冠狀病毒的影響，曾於4月停飛所有航班。圖／路透社資料照
日本亞洲航空受到新型冠狀病毒的影響，曾於4月停飛所有航班。圖／路透社資料照

現已得知，以位於愛知縣常滑市的中部機場為據點的廉價航空公司(LCC)日本亞洲航空，已開始商討放棄經營事業。受到新型冠狀病毒的影響導致需求驟減。而徹底降低成本，以低價為優勢的LCC，也正處於苦境之中。

日本亞洲航空是以馬來西亞為主要據點、亞洲最大LCC「亞洲航空」旗下的公司，由亞洲航空集團及樂天等出資，並於2014年成立。從2017年起以中部機場為據點，運行札幌、仙台及福岡3條航線，以及1條台北的國際航線。

日本亞洲航空受到新型冠狀病毒的影響，曾於4月停飛所有航班。雖然於8月1日起已重啟國內線的航班，但10月起將再度停飛所有航班。日本亞洲航空由於業績惡化，曾於6月徵求自願離職者，並且在全部約300名的員工當中，有50人左右接受徵求。

延伸閱讀：

核電廠事故仙台高院指「國家有責」 認定與東電具同程度責任

統計／關西機場對應訪日客 新設中心可同時驗400人時間減半

統計／知事會建議強化國際機場PCR檢驗 東京新增212人感染

《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 AirAsia 廉價航空

相關新聞

歷史經驗：美股9月灰頭土臉 10月相對較佳

美股9月的表現相當糟糕，而且自3月開始反彈以來首次月線收黑。

日本AirAsia商討放棄經營 疫情致需求驟減、台北航班也影響

現已得知，以位於愛知縣常滑市的中部機場為據點的廉價航空公司(LCC)日本亞洲航空，已開始商討放棄經營事業。受到新型冠狀病毒的影響導致需求驟減...

當前股市有三種...哪一種比「FAANG」危險？

MarketWatch報導，現年77歲的富豪投資人庫伯曼（Leon Cooperman） 說，當前有三種股市...

東京證交所社長出面致歉 力促2日正常開盤交易

日本東京證券交易所今天因為系統異常，停止全天所有股票交易，東京證交所社長宮原幸一郎下午出面召開記者會「深深致歉」，並表示...

庫存過多加上疫情衝擊！H&M 明年全球準備再關250家門市據點

瑞典快時尚服飾零售大廠H&M，明年計劃再關閉5%的全球門市據點。H&M過去四年已經苦於無法有效率地消化不斷累積的庫存，今...

華為將接受徹底審查 證明不會構成安全威脅

華為義大利分公司總裁Luigi De Vecchis 9月30日表示，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會對將在5G...

美國勞工部公布強迫勞動商品清單 中國列最大戶

美國今天點名中國為強迫勞動生產商品的全球熱點，升高各方對新疆維吾爾族穆斯林所受待遇的關注

南韓9月出口7個月來首見成長 日本大型製造商信心回升

南韓9月出口上揚，是7個月來首見，因主要貿易夥伴鬆綁防疫限制並逐漸恢復商業活動。另據日本央行的短觀調查，第3季大型製造業...

Google 5G新機刻意壓低價格 智慧音箱要搶亞馬遜市場

Google周三（9月30日）發表多項新產品，包括：旗艦智慧手機Pixel 5、Pixel 4a的5G版、Nest Au...

日本首座彩色電視機工廠 2021年將走入歷史

日本東芝公司（Toshiba Corporation）位於埼玉縣深谷市的深谷事業所，是日本第一座專門生產彩色電視機的工廠...

美傳播官員籲詳檢海底電纜 確保敵國動不了數據

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員今天要求重新仔細檢查海底電纜，以確保敵對國家無法竄改或攔截電纜所乘載的通訊內容

川普政府傳將調查越南操縱匯率 最快本周宣布

三名消息人士透露，川普政府計劃調查越南的匯率操縱做法，最快本周就會宣布對越南匯率操縱啟動調查。

熱門新聞

受不了混戰 美大選辯論將改變形式！還沒決定「關麥」

紓困方案有影！美股早盤漲逾百點 但9月月線仍將收黑

辯論嚇壞美國人 Google搜尋「如何移民加拿大」爆增

川普運用「吵鬧」戰術跟拜登辯 哪裡失策？

首辯後拜登握勝券、川普露敗相？分析師這麼看

日本素顏美女直播洗臉 泡泡整容秒變「半澤直樹」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。