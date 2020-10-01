聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本AirAsia商討放棄經營 疫情致需求驟減、台北航班也影響
現已得知，以位於愛知縣常滑市的中部機場為據點的廉價航空公司(LCC)日本亞洲航空，已開始商討放棄經營事業。受到新型冠狀病毒的影響導致需求驟減。而徹底降低成本，以低價為優勢的LCC，也正處於苦境之中。
日本亞洲航空是以馬來西亞為主要據點、亞洲最大LCC「亞洲航空」旗下的公司，由亞洲航空集團及樂天等出資，並於2014年成立。從2017年起以中部機場為據點，運行札幌、仙台及福岡3條航線，以及1條台北的國際航線。
日本亞洲航空受到新型冠狀病毒的影響，曾於4月停飛所有航班。雖然於8月1日起已重啟國內線的航班，但10月起將再度停飛所有航班。日本亞洲航空由於業績惡化，曾於6月徵求自願離職者，並且在全部約300名的員工當中，有50人左右接受徵求。
延伸閱讀：
統計／知事會建議強化國際機場PCR檢驗 東京新增212人感染
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言