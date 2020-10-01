日本AirAsia商討放棄經營 疫情致需求驟減、台北航班也影響

現已得知，以位於愛知縣常滑市的中部機場為據點的廉價航空公司(LCC)日本亞洲航空，已開始商討放棄經營事業。受到新型冠狀病毒的影響導致需求驟減。而徹底降低成本，以低價為優勢的LCC，也正處於苦境之中。

日本亞洲航空是以馬來西亞為主要據點、亞洲最大LCC「亞洲航空」旗下的公司，由亞洲航空集團及樂天等出資，並於2014年成立。從2017年起以中部機場為據點，運行札幌、仙台及福岡3條航線，以及1條台北的國際航線。

日本亞洲航空受到新型冠狀病毒的影響，曾於4月停飛所有航班。雖然於8月1日起已重啟國內線的航班，但10月起將再度停飛所有航班。日本亞洲航空由於業績惡化，曾於6月徵求自願離職者，並且在全部約300名的員工當中，有50人左右接受徵求。

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