Google 5G新機刻意壓低價格 智慧音箱要搶亞馬遜市場
Google周三（9月30日）發表多項新產品，包括：旗艦智慧手機Pixel 5、Pixel 4a的5G版、Nest Audio智慧音箱、新款Chromecast TV裝置及搭配的Google TV服務。
彭博資訊報導，Google的Pixel系列智慧手機今年採取低價策略，即使是系列中最高階的機種Pixel 5，起價也只要699美元，比去年同級機種便宜100美元；而蘋果和三星的最新高階款，售價都超過1,000美元。
Google硬體事業主管Rick Osterloh說，公司刻意去除讓手機一支要賣到上千美元的昂貴零件，因為不想在這個經濟走下坡的時候，以高價將消費者排除在外。
周三發表的兩款新手機，都用了較慢的處理器，相機感應器減少，沒了去年Pixel 4有的人臉辨識相機和動作感應器。Pixel 5簡化到只有6吋一個尺寸，不像去年Pixel 4提供了5.7吋和6.3吋兩款選擇。
彭博指出，Google自2016年開始賣起自家智慧手機，希望以之充分展現公司Android作業系統的優越。可惜業務進展一直緩慢。根據調研公司IDC的資料，去年Pixel手機出貨量成長52%到720萬支，但對手蘋果和三星各自一年都賣出1億多支手機。
Google也發表售價99美元的Nest Audio智慧音箱，取代目前中階Google Home音箱產品線。Nest Audio會依自己所處的環境位置，調整聲音，也能由雲端串流音樂，並與其他音箱互動。明顯針對亞馬遜等競爭者，要在智慧家庭市場搶下更多顧客。
新款Chromecast TV裝置現在有了遙控器，在美國售價49.99美元；其他市場預計在今年年底之前也能供貨。Google周三也宣布推出Google TV服務，可以Chromecast裝置串流Netflix、Disney+等影音服務。
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