華爾街女力崛起！高盛拔擢「她」擔任重要部門主管

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
高盛已任命柯恩（Stephanie Cohen）擔任消費者與財富管理部門共同主管。網路圖片
高盛已任命柯恩（Stephanie Cohen）擔任消費者與財富管理部門共同主管。網路圖片

高盛29日任命柯恩（Stephanie Cohen）擔任消費者與財富管理部門共同主管，使柯恩成為近幾年來，第一位在這家華爾街大銀行擔任要職的女性主管。

高盛近幾年來獲利不佳，執行長David Solomon於今年1月的投資者日，宣布人事改組計畫，除了核心的交易與投資部門之外，皆受到影響。而29日宣布的人事案，為改組計畫的一環。在新的人力架構下，高盛將資產管理部門與「商人銀行」合而為一，並成立新的消費者與財富管理部門，由原任策略主管的柯恩，和現行財富管理主管約克共同帶領。這等於高盛將消金與企金劃清界線。

花旗9月10日時宣布，53歲的芙瑞瑟（Jane Fraser）在高沛德明年2月退休時出任執行長，接掌這個全美第三大銀行，成為華爾街大銀行的首位女性執行長。

對Solomon而言，任命柯恩擔任要職意義重大，因為自從伊蕾（Isabelle Ealet）在2018年由證券部門主管去職後，高盛營收豐厚的重要部門皆由男性執掌。

在此同時，消金事業對Solomon在後危機時代改造高盛至關緊要，原因是高盛的傳統強項交易事業，不僅獲利減少，也益發不受投資人青睞，原因是政府調高資本適足率。

華爾街 男性

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