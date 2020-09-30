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紓困方案有影！美股早盤漲逾百點 但9月月線仍將收黑

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股30日早盤開高，但9月股市將邁向今年3月以來首次轉跌的月份。路透
美股30日早盤開高，但9月股市將邁向今年3月以來首次轉跌的月份。路透

美股30日早盤漲逾百點，因市場對進一步財政刺激方案湧現希望，但9月股市仍將邁向今年3月以來首次轉跌的月份。

道瓊工業指數早盤漲167點或0.6%，標普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲0.2%，費城半導體指數跌0.2%，台積電ADR漲0.3%。

在紓困方案難產數周後，美國財長米努勤對30日達成協議一事，語帶樂觀。

同日公布有「小非農」之稱的美國ADP就業數據顯示，美國民間企業9月增聘74.9萬人，高於彭博訪調經濟學家平均估計的64.9萬人。8月數據則上修至48.1萬人。

迪士尼早盤跌0.6%。迪士尼（Walt Disney）29日宣布於美國國內的主題公園部門裁減約2.8萬名員工。

投資人原本寄希望於首場辯論會，為這次選舉撥雲見日，因為不明朗的選情，可能會影響股市。這場辯論會卻沒有減緩諸多疑慮。

KKM金融公司董事總經理Daniel Deming說，「這是漫漫長夜，需理出頭緒的地方很多。這件事在11月3日不會結束的跡象，變得相當明顯。我認為，市場可能不樂見這種情況」，「短期震盪看來不會馬上結束。某種程度上，這帶來更多不確定性」。

許多市場策略師都已把這場選舉帶來的不確性，當作是年底前衝擊市場的一大阻力，無論誰勝選都會有各自的利弊。拜登可能勝選的結果，已引發部分投資人的疑慮，因為他們擔憂這樣就會帶來較高的公司稅率與更嚴格的法規。但拜登勝選的話，可能減緩貿易戰、刺激方案不足的隱憂。

投資人也擔憂，萬一到時得票差距太小，就無法讓任一名候選人承認敗選。這種不確定性，恐怕影響股市。

雷傑納榮藥廠（Regeneron）的新冠肺炎治療方式出現正面數據。雷傑納榮藥廠在29日美股收盤後表示，旗下REGN-COV2藥物，可降低患者體內新冠病毒濃度，並改善非住院治療的患者的症狀。

紐約市長白思豪說，紐約市每日的檢驗陽性率，數月以來首度回升至3%以上。

美商銀財富管理部門首席股票策略師Terry Sandven說，「在孩童重返學校之際，歐洲和美國的新冠肺炎感染率不斷升高」，「我們預計，美國經濟復甦的步調，持續溫和成長，但疫情升溫與勞動市場較為疲軟，會構成威脅」。

美股 標普

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