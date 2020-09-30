快訊

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

庫克升任蘋果CEO後二度拿到股票獎勵 市值逾1億美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
庫克今年初正式成為億萬富豪，倒是他一直捐出個人部分財富。路透
庫克今年初正式成為億萬富豪，倒是他一直捐出個人部分財富。路透

蘋果（Apple）表示，將發給執行長庫克新的股票獎勵，累積到2025年最多可拿到100萬股的蘋果股票。

這筆薪酬按目前價值7,600萬美元到1.14億美元之間，視蘋果股票表現而定，這讓庫克多了一個留下來為蘋果打拚的理由。

據申報資料顯示，庫克的股票獎勵分為兩種，第一種是333,987個單位的限制性股份（Restricted Stock. Unit，RSU），在2023、2024、2025三年的4月1日各拿1/3。另一種是在2023年10月1日授與的333,987個單位，這部分要看三年來股價相對表現，如果未達標，庫克有可能拿不到，若達到標準，還有機會拿到雙倍。因此，最好的情況下，庫克總共可拿到100萬股。

蘋果董事會發布新聞稿說，庫克帶來了無與倫比的創新，專注於擔任執行長的角色，並展現以價值觀和誠信領導公司的精神。「近十年來，我們首次贈予庫克一筆新股票，以表彰他出色的領導能力以及對蘋果未來的樂觀態度。」

庫克2011年剛接掌執行長時，董事會也給他100萬股的股票獎勵方案，這方案將於明年期滿，如今董事長提出同樣的獎勵方案，確保他到2025年仍能享有競爭優勢的薪酬。

庫克今年初正式成為億萬富豪，倒是他一直捐出個人部分財富。

延伸閱讀

Google推混合型工作模式

這兩個原因 讓菲律賓總統杜特蒂重新親美反中

蘋果庫克讚遠距工作 與Netflix、摩根大通執行長不同調

蘋果發表新款智慧表：Apple Watch Series 6與SE

相關新聞

疫情擴大又逢美總統大選！美股決戰「關鍵十月天」先蹲後跳趨勢可期？

美國總統大選、疫情擴大、經濟欲振乏力……，第四季看似變數多多，但在專家眼中，這些變數大多是可控或已知，僅會引起短線波動，無礙長線趨勢，因此趁拉回積極布局，是現階段最佳策略。

日經：中芯提防美封殺 年初已急忙庫存晶片設備、零件

日經亞洲網站報導，大陸晶圓代工龍頭中芯國際正在庫存半導體生產設備與重要的替換零件，反映中芯數月來已經為美國可能緊縮出口限...

庫克升任蘋果CEO後二度拿到股票獎勵 市值逾1億美元

蘋果（Apple）表示，將發給執行長庫克新的股票獎勵，累積到2025年最多可拿到100萬股的蘋果股票。

【經濟彭博周報】在失序時代找潛力商品

一個新世界秩序已經來臨？從六個月前石油價格崩跌和瘟疫暴發的雙重震撼以來，既有的世界秩序似乎已難以維繫。令人聯想到伏克爾（...

國際銀行洗錢風暴 歐美股暴跌

Q:9/22晚上，美股開盤後道瓊暴跌900多點，歐美股市一片慘綠，讓多數投資人困惑市場上到底發生什麼事情，川普不是要選舉嗎，怎麼會讓美股跌成這樣？

需求前景打擊油價！金價連二漲 刺激計畫引發通膨疑慮

由於投資人擔心需求難以持續復甦，油價周二跌至兩周最低。黃金連續二日上漲，銅價連續三天攀升，在冠狀病毒病例成長的情況下，投...

紐約病例數再升 股指中止連三漲

人們對紐約市新冠病毒的爆發再度引起關注，股市4天來首次下跌。

暴增4成！紐約近6千家企業疫情期間破產 秋天將更糟

彭博資訊報導，在新冠肺炎疫情大流行期間，紐約市申請破產企業數量較去年同期激增40%，將近6000家公司倒閉，且情況在今年...

諾基亞取代華為 成英國電信集團最大供應商

芬蘭通訊設備製造商諾基亞（Nokia）今天宣布，他們已拿下英國電信集團（BT Group）合約，將取代中國華為，供應英國...

美股早盤持平 今日迎美國總統候選人首場辯論

在觀望氣氛籠罩下，美股29日早盤在平盤以下遊走 ，投資人正密切關注在美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）舉行...

【外媒綜合】特斯拉如何降低一半電池成本 來達到平價電動車目標？

特斯拉「電池日」最大的意外，其實不在於未來三年要生產售價只要2.5萬美元（按目前匯率不到新台幣73萬元）的電動車，而是宣布投入陰極材料生產並已在內華達州取得開採鋰礦的權利。

亞馬遜這項裝置 讓你揮一揮手即可結帳離去

為加快顧客在店內的購物速度，亞馬遜最新推出的措施是讓顧客揮一揮手就可付款離開。

熱門新聞

美國總統大選首場辯論吵成一團 CNN主播：見過最混亂的辯論，這是羞恥

準備對中開戰？美空軍秀「死神」臂章

美國總統大選首場辯論／拜登撿到槍 魔術數字：$750

全身刺青嚇壞3歲小孩 法國教師被禁教幼稚園

美軍演習戴「中國地圖臂章」 中媒怒嗆挑釁：刺激人們想象力

前NBA球員流落街頭乞討 前東家老闆暖心伸援手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。