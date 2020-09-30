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庫克升任蘋果CEO後二度拿到股票獎勵 市值逾1億美元
蘋果（Apple）表示，將發給執行長庫克新的股票獎勵，累積到2025年最多可拿到100萬股的蘋果股票。
這筆薪酬按目前價值7,600萬美元到1.14億美元之間，視蘋果股票表現而定，這讓庫克多了一個留下來為蘋果打拚的理由。
據申報資料顯示，庫克的股票獎勵分為兩種，第一種是333,987個單位的限制性股份（Restricted Stock. Unit，RSU），在2023、2024、2025三年的4月1日各拿1/3。另一種是在2023年10月1日授與的333,987個單位，這部分要看三年來股價相對表現，如果未達標，庫克有可能拿不到，若達到標準，還有機會拿到雙倍。因此，最好的情況下，庫克總共可拿到100萬股。
蘋果董事會發布新聞稿說，庫克帶來了無與倫比的創新，專注於擔任執行長的角色，並展現以價值觀和誠信領導公司的精神。「近十年來，我們首次贈予庫克一筆新股票，以表彰他出色的領導能力以及對蘋果未來的樂觀態度。」
庫克2011年剛接掌執行長時，董事會也給他100萬股的股票獎勵方案，這方案將於明年期滿，如今董事長提出同樣的獎勵方案，確保他到2025年仍能享有競爭優勢的薪酬。
庫克今年初正式成為億萬富豪，倒是他一直捐出個人部分財富。
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