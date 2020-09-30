人民幣本季創貿易戰來最大升幅 美元淪落利差交易貨幣

人民幣本季升值3.6%，創下美中貿易戰開打以來最大漲勢，相較之下，市場仍普遍看跌美元，美元如今繼日圓和歐元之後，淪為利率差額交易（carry trade）的融資標的。

人民幣兌美元第3季升值3.6%至人民幣6.82元，至少是美國總統川普2018年開始對中國大陸加徵關稅以來最大漲幅。

新加坡銀行首席經濟師 Mansoor Mohi-uddin 指出，人民幣走升，主要是這兩年來普遍加徵關稅的結果。他認為，匯市目前反映的是，美國11月總統大選之前，不會再加徵任何關稅。

中國大陸也受益於美國公債殖利率回落，反映聯準會（Fed）降息以對抗新冠肺炎疫情對經濟造成的不良影響，也導致中國10年期國債殖利率高於同期美債殖利率2個百分點。

人民幣可望因外資湧入繼續走強。金融時報指出，富時羅素（FTSE Russell）本月初決定將中國主權債務納入公債基準指數，可望湧進更多外資。因外資加碼人民幣計價的股票和債券，中國4月至6月間的國際證券投資突破420億美元。

人民幣走強，其實大致符合美元對主要貨幣普遍走弱之勢。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）本季下跌3.6%，創下2017年第2季最大跌幅。

瑞士私人銀行Lombard Odier 外匯策略主管 Vasileios Gkionakis 認為，美元仍高估10%到15%，他押注美元未來一年繼續走貶。他計劃利用美元為融資貨幣，做多亞洲新興貨幣，包括人民幣、韓元、新台幣。

不過，並非所有投資人深信美元會持續走貶，有人押注美元走升，認為美國總統大選可能出現勝負差距極近的結果，新冠肺炎疫情冬天加劇，也會強化美元避險貨幣的角色。