需求前景打擊油價 金價連二漲 刺激計畫引發通膨疑慮

由於投資人擔心需求難以持續復甦，油價周二跌至兩周最低。黃金連續二日上漲，銅價連續三天攀升，在冠狀病毒病例成長的情況下，投資人押注美國和歐洲將採取進一步的經濟刺激措施。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價跌至兩周低點

美國基準原油期貨下跌3.2%。布蘭特原油原油跌破100天均線。

紐約市市長白思豪表示，該市新冠檢測陽性率數個月以來首次超過3%，有必要採取更嚴厲的行動來阻止病毒傳播。

與此同時，石油需求低迷的預測繼續增加。世界三大獨立石油貿易商表示，至少18個月內石油消費不會實質性復甦。另外，投資者還面臨著OPEC+成員供應增加的局面。俄國的產量可能超出OPEC+配額，令市場擔心該組織增加的供應超過需求能力。

11月交割的西德州中級原油（WTI）跌1.31美元，收於每桶39.29美元。11月交割的布蘭特原油期貨下跌了1.40美元，至每桶41.03美元

●黃金連續二日上漲

面對新冠疫情造成的持續損失，眾議院民主黨議員發布一項2.2兆美元的提議，以擴大對美國經濟的支持。歐洲央行總裁拉加德表示，由於新冠疫情使經濟前景面臨不確定性，歐洲央行做好了必要時採取更多貨幣政策來刺激經濟復甦的準備。

德國商業銀行指出，如果新的美國刺激計畫獲得批准，將進一步增加公共債務，迫使聯準會（Fed）大量購買債券，並引發對通貨膨脹的疑慮。金價周二也得到疲軟美元的幫助。

紐約時間周二下午5點，現貨黃金上漲0.9%，報每英兩1,898.07美元；周一上漲1.1%。

●銅價連續三天上漲

美元下跌也提振銅價，但銅價本月出現3月以來首次單月頹勢。

由於有更多實物銅進入歐洲倉庫，LME跟蹤的銅庫存躍升至兩個月高點。同時，倫敦金屬交易所的期貨溢價達到6月以來最大，表明近期供應變得寬鬆。

倫敦時間下午6:41，倫敦金屬交易所銅上漲0.1%，收於每噸6,579美元；盤中一度上漲0.8%，也一度下跌0.7%。