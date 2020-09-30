台積電ADR周二漲0.9% 較台股溢價拉大為8.6%
台積電ADR周二漲0.9%，收80.51美元，較台北交易股票溢價8.6%。費城半導體指數漲0.2%。
聯電（UMC）轉跌4.6%，較台北交易股票轉為折價。
標普500指數下跌16.13點，至3,335.47點，跌幅0.5%；道瓊工業指數跌131.40點，跌幅0.5%，至27,452.66點。科技股為主的那斯達克綜合指數下跌32.28點，至11085.25點，跌幅0.3%
台灣加權股價指數昨天小漲4.97點收12,467.73點。台積電跌0.1%，收431.00元。聯電平盤。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 58.41 -3.37 58.60 -0.33
中華電 CHT 107.34 +0.46 108.50 -1.07
台積電 TSM 467.91 +0.93 431.00 8.56
聯電 UMC 27.49 -4.64 27.50 -0.04
*註：匯率依據紐約時間
下午6:30的彭博報價
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