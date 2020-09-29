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亞馬遜這項裝置 讓你揮一揮手即可結帳離去

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
電商巨人亞馬遜29日推出Amazon One，可使顧客的掌紋綁定信用卡，顧客只須手放在此裝置的感應器上方，就能進入Amazon Go無人商店商店並且購買商品。（資料來源：亞馬遜公司 ）
電商巨人亞馬遜29日推出Amazon One，可使顧客的掌紋綁定信用卡，顧客只須手放在此裝置的感應器上方，就能進入Amazon Go無人商店商店並且購買商品。（資料來源：亞馬遜公司 ）

為加快顧客在店內的購物速度，亞馬遜最新推出的措施是讓顧客揮一揮手就可付款離開。

這家電商巨人29日推出Amazon One，這項產品可將顧客的掌紋連結到已存儲的信用卡，顧客把手放在感應器上方，就能進入無人結帳的Amazon Go商店並且購買商品。（顧客通常是使用智慧手機上的代碼打開這些商店的電子門。）

初期，將由位於西雅圖的兩家Amazon Go商店提供這項功能，亞馬遜還打算未來幾個月內在西雅圖、舊金山、紐約及芝加哥等地的Amazon Go商店設置此項裝置。亞馬遜還計劃將此技術引進給其他零售商，也許還包括辦公室和體育館等場所。

亞馬遜實體零售和科技部門副總裁Dilip Kumar向CNN財經新聞網表示，早在疫情爆發以前就一直在準備推出Amazon One。現在的時機可能有利於亞馬遜：客戶可能會發現，這種免接觸式進入店內和支付的技術很方便。

但是，將生物識別資料交給美國最大一家零售商的構想，也可能引起關注。之前，亞馬遜的臉部識別軟體曾受到隱私權團體的抨擊。亞馬遜6月表示，將暫停將其Rekognition軟體賣給警方。Kumar在提及Amazon One的資料時說，該公司不會在各地店面的入口掃描儀上存儲任何資訊。所有手掌影像均已加密，亞馬遜會將其儲存在線上。

他說，該公司故意選擇手掌識別而非其他生物識別，原因是掌紋可非常精準比對，但客戶須刻意做出某種手勢才有用。

過去數十年來，亞馬遜一直致力於研發使購物速度更快、更便利的方法，而Amazon One是為此目的推出的最新產品，

在使用前，用戶須將信用卡插入Amazon One內，將手掌朝下並且放在該裝置的上方，以利其掃描。Kumar說，為使這套系統盡可能精確，相機會拍攝多張手掌紋路與細紋的照片，並捕捉一些皮下的細節，例如靜脈等，這些在一般照片中是看不見的。

用戶在註冊後可將手掌放在Amazon One掃描儀上方以便進入商店。然後，用戶採買的所有品項都會自動從綁定其手掌的信用卡扣款。用戶可用同一隻手掌進入多家商店購物。用戶可用一張信用卡綁定一隻手掌，也可同時綁定兩隻手掌，或是可選擇左右手掌各綁定一張信用卡。

目前只有西雅圖第七大道&Blanchard街以及南湖聯盟附近的兩家Amazon Go商店裝設Amazon One。亞馬遜尚未透露其他零售商何時會安裝此設備，也未透露將向使用該技術的其他企業收取多少費用。

西雅圖 亞馬遜

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